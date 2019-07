Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova, puterea a fost preluata de o alianța intre Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, președintele țarii, de orientare pro-rusa, și blocul electoral ”ACUM Platforma DA și PAS”, el insuși o alianța intre doua partide pro-europene și antioligarhice, Partidul Acțiune și Solidaritate…

- In timp ce strainii iau masuri pentru a reduce numarul de masini diesel, mult mai poluante, la noi au in continuare un avans in fata celor pe benzina pentru ca sunt mai economice. Mașini noi și ieftine. Este principiul dupa care se ghideaza mai multi romani atunci cand isi cumpara o masina.…

- Cele mai noi statistici arata ca parcul auto din țara noastra este intr-o continua imbatranire, iar situația nu pare sa se imbunatațeasca in viitorul apropiat. O analiza realizata de Asociația Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA) a dezvaluit ca parcul auto din Romania avea in 2018…

- Vechimea medie a parcului de autoturisme din Romania, in 2018, s-a situat la 15,4 ani, peste media Uniunii Europene (UE), de 11 ani, se arata intr-o analiza de specialitate publicata, joi, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). Potrivit sursei citate, in ansamblu, recentele…

- Soția lui Marcel Pavel și-a aniversat ziua de naștere așa ca a organizat o petrecere pe cinste, alaturi de prietenele sale. Artistul a avut „interzis” la eveniment, insa nu a ratat ocazia de a-și surprinde soția cu o declarație de dragoste. „Draga mea, te iubesc din tot sufletul meu. Trebuie sa iti…

- Guvernul de coalitie din Estonia, care include un partid de extrema-dreapta, a depus luni juramantul de investire, transmite dpa, relateaza Agerpres.Citește și: Canada nu il primește pe teritoriul ei pe liderul catalan Carles Puigdemont Noul executiv, format din Partidul Centrist al…

- Premierul in exercitiu al Estoniei, Juri Ratas, liderul Partidului de Centru, a fost mandatat marti cu formarea noului guvern, dupa ce lidera Partidului Reformei, Kaja Kallas, nu a primit luni votul de incredere din partea parlamentului, transmite AFP. 'Misiunea lui Juri Ratas este de acum de a…