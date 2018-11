Stiri pe aceeasi tema

- Cehia s-a alaturat miercuri tarilor din Uniunea Europeana care nu vor adera la pactul ONU care isi propune sa reglementeze tratamentul migrantilor din intreaga lume, relateaza Reuters. Pactul global privind migratia sigura, ordonata si reglementata a fost aprobat in luna iulie de toate…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa-si consolideze apararea fata de amestecuri informatice, iar un grup de state membre condus de Olanda, din care face parte si Romania, a exercitat presiuni in vederea impunerii unor sanctiuni autorilor atacurilor cibernetice in cadrul unei reuniuni a ministrilor…

- Sedinta Executivului incepe luni, la ora 9.00 si are loc in contextul in care premierul Viorica Dancila urmeaza sa plece intr-o vizita externa in Turcia, Dubai si Abu Dhabi in Emiratele Arabe Unite, precum și in Kuweit. Intre timp a aparut un conflict intre PSD si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri, la Parlament, ca „de principiu" va avea loc luni, la ora 09.00, o sedinta de Guvern pentru adoptarea OUG pe legile justitiei, inainte ca premierul Viorica Dancila sa plece intr-o deplasare externa. Melescanu a declarat ca premierul Viorica Dancila…

- Papa Francisc i-a denuntat marti - in ultima zi a turneului sau in tarile baltice, care l-a condus pana la frontiera cu Rusia - pe cei care recurg la ”amenintarea armelor” si la ”desfasurarea trupelor”, relateaza AFP.Suvernaul Pontif, care a strecurat acest avertisment in predica pe care a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat, miercuri seara, referindu-se la abuzurile din Justitie, ca "sistemul nu se da dus" si a dat exemplul celor doua anchete pe care Parchetul General le-a declansat impotriva ministrului Justitiei si respectiv a ministrului de Externe.…

- Simona Halep a avut parte de un rezultat foarte slab la ediția din acest an a US Open, aceasta fiind eliminata chiar din primul tur de catre Kaia Kanepi, ocupanta locului 44 WTA.Dupa ce a învins-o pe numarul 1 mondial, cu scorul 6-2, 6-4, Kanepi a oferit și Simona Halep…

- Politologul Vladimir Tismaneanu a pus din nou tunurile pe „greii” PSD-ului. Prilejul? Discursul lui Tudorel Toader, ministrul Justiției, in care „l-a tras de urechi” pe Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei