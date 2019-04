Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in exercitiu al Estoniei, Juri Ratas, liderul Partidului de Centru, a fost mandatat marti cu formarea noului guvern, dupa ce lidera Partidului Reformei, Kaja Kallas, nu a primit luni votul de incredere din partea parlamentului, transmite AFP. 'Misiunea lui Juri Ratas este de acum de a…

- Parlamentul Estoniei a respins luni, dupa cum se anticipa, candidatura liderei Partidului Reformei, Kaja Kallas, la functia de prim-ministru al tarii, urmand ca, cel mai probabil, presedintele Kersti Kaljulaid se indrepte acum spre Juri Ratas, seful Partidului de Centru, transmite Reuters. Kaja Kallas,…

- Prim-ministrul eston Juri Ratas a prezentat oficial joi demisia guvernului sau de centru-stanga in urma recentelor alegeri parlamentare, avand totusi o sansa de a forma urmatorul guvern, relateaza France Presse.Cinci partide au intrat in parlament dupa alegerile din 3 martie, ceea ce a facut…

- Partidul Poporului Conservator din Estonia (EKRE, populist-eurosceptic), formatiune marginalizata de restul partidelor estoniene, ar putea deveni una din principale forte politice de la Tallinn in urma alegerilor legislative care se desfasoara duminica, informeaza agentia The Associated Press, relateaza…

- Partidul Poporului Conservator din Estonia (EKRE, populist-eurosceptic), formațiune marginalizata de restul partidelor estoniene, ar putea deveni una din principale forțe politice de la Tallinn în urma alegerilor legislative care se desfașoara duminica, informeaza agenția The Associated Press,…

- Astazi au loc alegeri parlamentare in Estonia. Principalii concurenti sunt Partidul de Centru al actualului premier Juri Ratas, Partidul Reformei condus de fostul europarlamentar Kaja Kallas, precum si Partidul Popular Conservator din Estonia, o formatiune de extrema-dreapta, care

- Cei cativa membri care au mai ramas fideli Partidului Miscarea Populara - Filiala Buzau se gudura astazi, la inaugurarea sediului din Buzau, pe langa seful lor de partid, venit de la Centru. Primarul orasului – pesedistul Toma, a dat membrilor PMP Buzau fostul sediu al PNTCD din strada Pacii dupa ce…

- • Cum stateam noi și deslușeam tainele horoscopului, am ințeles ca incepand cu anul asta astrele Președintelui tuturor ialomițenilor se vor alinia. Aztecii de la Amara așa au prezis: farul administrativ din catunul-stațiune o sa fie consul. Bine, Președintele ialomițenilor de pretutindeni, data fiind…