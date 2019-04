Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de coalitie din Estonia, care include un partid de extrema-dreapta, a depus luni juramantul de investire, transmite dpa, relateaza Agerpres.Citește și: Canada nu il primește pe teritoriul ei pe liderul catalan Carles Puigdemont Noul executiv, format din Partidul Centrist al…

- Presedinta Estoniei, Kersti Kaljulaid, a numit miercuri in functie noul guvern condus de Juri Ratas (Partidul de Centru), din care fac parte si ministri din formatiunea eurosceptica de extrema dreapta EKRE, relateaza Xinhua si AFP, potrivit agerpres.ro.Presedintele EKRE, Mart Helme, care a…

- Premierul in exercitiu al Estoniei, Juri Ratas, liderul Partidului de Centru, a fost mandatat marti cu formarea noului guvern, dupa ce lidera Partidului Reformei, Kaja Kallas, nu a primit luni votul de incredere din partea parlamentului, transmite AFP. 'Misiunea lui Juri Ratas este de acum de a…

- Parlamentul Estoniei a respins luni, dupa cum se anticipa, candidatura liderei Partidului Reformei, Kaja Kallas, la functia de prim-ministru al tarii, urmand ca, cel mai probabil, presedintele Kersti Kaljulaid se indrepte acum spre Juri Ratas, seful Partidului de Centru, transmite Reuters. Kaja Kallas,…

- Prim-ministrul eston Juri Ratas a prezentat oficial joi demisia guvernului sau de centru-stanga in urma recentelor alegeri parlamentare, avand totusi o sansa de a forma urmatorul guvern, relateaza France Presse.Cinci partide au intrat in parlament dupa alegerile din 3 martie, ceea ce a facut…

- Partidul Poporului Conservator din Estonia (EKRE, populist-eurosceptic), formatiune marginalizata de restul partidelor estoniene, ar putea deveni una din principale forte politice de la Tallinn in urma alegerilor legislative care se desfasoara duminica, informeaza agentia The Associated Press, relateaza…

