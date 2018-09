Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost eliminata in primul tur la US Open. Romanca a pierdut in 2 seturi, cu scorul de 2-6, 4-6, in fața jucatoarei Kaia Kanepi din Estonia. Simona Halep devine prima jucatoare numarul 1 mondial care este eliminata in primul tur la US Open, in toata istoria turneului, in urma acestei infrangeri.…

- Datele oficiale arata ca in perioada aprilie-iunie a acestui an 391.000 de romani si bulgari munceau in Marea Britanie, o crestere cu 54.000 fata de aceeasi perioada a anului 2017. Aceasta crestere vine in contradictie cu tendinta nivelului de ocupare a fortei de munca de catre cetateni din alte…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov (CJI) și președinte al Comisiei de Cenzori a Partidului Mișcarea Populara (PMP), Petre Popeanga, a participat la Forumul reprezentanților țarilor Uniunii Europene membre ale proiectului „Inițiativa Trei Mari” (ITM), desfașurat, la inceputul lunii iulie, sub…

- Estonia a devenit prima tara europeana care ofera transport gratuit cu autobuzul pe aproape intregul sau teritoriu, in speranta de a limita exodul rural si consumul de combustibili fosili, informeaza joi AFP. 'Exista numeroase orase si regiuni in Europa in care transportul in comun este gratuit,…

- Nascuta in Estonia, la Tallin, la data de 4 martie 1990, Julia Borisenko avea in palmares Cupa si Supercupa Belarusului, ambele cucerite in 2010, dar si Cupa Rusiei, in 2014, si titlul de campioana al Rusiei, un an mai devreme. Julia Borisenko avea 25 de meciuri in nationala Belarusului, pentru…

- Datoriile guvernamentale de 34,4% din PIB plaseaza Romania pe locul 4 in topul țarilor cu cele mai mici angajamente publice financiare din primul trimestru al anului 2018, arata datele comunicate vineri de biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat, potrivit Mediafax.Cele mai mici…

- Un studiu realizat de Varieties of Democracy ( V-Dem ) Project arata ca țara noastra se afla printre primele țari care au prezentat o scadere semnificativa in indicatorul democrațiilor libere in ultimii doi ani. Indicatorul, Liberal Democracy Index (LDI), evalueaza daca exista alegeri libere și corecte,…