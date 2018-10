Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea parlamentara a respins joi, 3 octombrie, propunerile venite din partea fractiunilor din opozitie privind necesitatea a-i audia pe premierul Pavel Filip, ministrul Economiei, Chiril Gaburici, si pe directorul Agentiei Propritati Publice, Vladimir Boldovici, pe subiectul vinderii companiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca ALDE si PSD se afla intr-o coalitie, in care fiecare are aportul sau, „diferit in mod cert”. „Niciunul fara altul nu am putea sa asiguram majoritatea si sa guvernam”, a adaugat el.

- Klaus Iohannis s-a intalnit joi cu delegatia Comisiei de la Venetia pentru a discuta pe tema modificarilor aduse Codurilor Penale. Acesta a precizat ca schimbarile propuse de majoritatea parlamentara „risca sa compromita efortul de consolidare a sistemului judiciar din ultimii ani” si a incurajat implicarea…

- Parlamentul, dominat de majoritatea PSD-ALDE, va propune Ministerului de Externe sa demareze procedura de rechemare a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Motivul? Dragnea si Tariceanu suspecteaza ca Maior si Ponta uneltesc pentru a desface majoritatea…

- Coalitia de guvernare va continua sa puna in aplicare punct cu punct programul prezentat la alegerile din 2016, conform deciziilor adoptate prin vot, sambata, la Comitetul Executiv National (CExN) al PSD, afirma presedintele Organizatiei Femeilor Social-Democrate, Rovana Plumb, intr-un comunicat…

- Bogdan Chirieac spune ca in acest moment exista un fel de armistițiu, dar nu exclude ca procesul lui Liviu Dragnea sa inceapa in toamna și sa se termine foarte rapid. Analistul politic a oferit exemplul dosarului ”Telepatia” de acum cațiva ani. „Razboiul romano-roman nu este oprit. Este un…

- "Am vazut cum oficiali din Ungaria, incepand cu prim-ministrul Victor Orban, ne dau lectii despre cum trebuie sa ne tratam cetatenii romani, indiferent de limba pe care o vorbesc. Viktor Orban a venit in Romania cu o abordare primitiva, jignitoare, de-a dreptul dispretuitoare la adresa cetatenilor…