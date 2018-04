Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au in vedere masuri suplimentare impotriva activitatilor Rusiei, masuri ce vor include o serie de actiuni pentru a asigura protectia alegerilor din noiembrie pentru Congresul SUA impotriva unui amestec al Moscovei, a indicat miercuri directorul Serviciilor Nationale de…

- Liderii tarilor baltice ii vor cere presedintelui american Donald Trump, in timpul intrevederii lor prevazuta pentru marti, sa le trimita mai multi soldati si sa intareasca apararea americana pe flancul estic al NATO, informeaza oficiali ai acestor tari, relateaza AFP.Presedinta lituaniana…

- Rusia a decis expulzarea a 60 de diplomati americani si inchiderea consulatului SUA la Sankt Petersburg, a anuntat joi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP.Decizia Rusiei este un raspuns dat masurilor similare pe care Washingtonul le-a luat impotriva Moscovei intr-un gest…

- Livrarea de sisteme americane de rachete Patriot catre Polonia ar putea constitui o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si premierul Marii Britanii, Theresa May, au evidentiat, miercuri, importanta destructurarii retelelor ruse de spionaj si evitarii viitoarelor atacuri chimice, anunta Casa Alba. Donald Trump si Theresa May au discutat prin telefon miercuri dupa-amiaza, a comunicat…

- In total, 13 diplomati rusi, declarati persona non grata in Ucraina in cadrul unei actiuni coordonate intre tarile occidentale la care Kievul s-a alaturat, au parasit teritoriul ucrainean, a informat miercuri ambasada rusa, citata de AFP. "Colaboratorii ambasadei Rusiei care au primit ordinul de a parasi…

- Turcia nu va lua masuri impotriva Rusiei, careia Marea Britanie ii atribuie responsabilitatea pentru otravirea pe teritoriul sau a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, 'pe baza unei acuzatii', a declarat presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat miercuri de presa…

- Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, a declarat ca tarile occidentale si-ar fi dorit prietenia Rusiei, a poporului ei, dar ca mingea se afla acum in terenul Moscovei. "Tarile lumii, atatea cat...

- Comiterea unui atac cu un agent neurotoxic pe teritoriul unui aliat apropiat al Canadei este de dispretuit si poate pune in pericol viata a sute de oameni, a apreciat ministrul canadian de Externe Chrystia Freeland. Trei solicitari din partea Moscovei in vederea suplimentarii personalului diplomatic…

- Presedintele american Donald Trump a dispus expulzarea a 60 de diplomati rusi in legatura cu otravirea fostului spion Serghei Skripal in Marea Britanie.Germania si Franta au anuntat, de asemenea, ca fiecare expulzeaza cate patru diplomati rusi. Mai multe alte tari din Europa le vor exemplul,…

- Ultimele declarații ale inaltului comandant John Hayten au reverberat ca o adevarata unda de șoc. Oficialul din Ministerul Apararii din SUA spune ca Washingtonul are cum sa contracareze noile arme ale Moscovei. Luna trecuta, președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat o dezvoltarea a armamentului nuclear…

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Cancelarul Angela Merkel a refuzat ideea formulata luni a sefului diplomatiei ucrainene de a-i impune sanctiuni europene predecesorului sau Gerhard Schroder, care lucreaza pentru Rusia lui Vladimir Putin, scrie AFP, conform News.ro . ”Guvernul federal nu vede vreun motiv sa lanseze o asemenea reflectie”,…

- Acordurile prevedeau ca oficiali americani ar putea suporta sanctiuni financiare daca dezvaluie presei sau altor surse informatii confidentiale de la Casa Alba si ar fi urmat sa ramana in vigoare si dupa ce Trump nu va mai fi presedinte, noteaza publicatia citata. O copie a proiectului…

- UPDATE: Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat pe Putin pentru victoria din alegeri Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, in urma carora…

- Prezenta alegatorilor rusi pare mai mare duminica in majoritatea regiunilor, in timp ce presedintele Vladimir Putin candideaza pentru al patrulea mandat, comparativ cu momentul cand a fost ales ultima data in 2012, informeaza dpa. Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei…

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest…

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pentru mai multe atacuri cibernetice, relateaza AFP. In total, 19 persoane si cinci entitati sunt vizate de sanctiuni, intre care si FSB (Serviciul…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Avocatii presedintelui american Donald Trump vor ca procurorul special care investigheaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sa accelereze ancheta in schimbul acceptului liderului de la Casa Alba de a avea o intalnire cu procurorul special Robert Mueller, a informat vineri…

- Rusia duce o campanie de destabilizare in fata careia Statele Unite ale Americii nu sunt suficient de protejate, este avertismentul comandantului suprem al Fortelor Aliate in Europa (SACEUR), care spune ca agentiile guvernamentale americane nu se coordoneaza suficient pentru a-si proteja tara de amenintarea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Statele Unite intentioneaza sa vinda Ucrainei 210 rachete antitanc cu scopul de a consolida capacitatile de aparare ale Ucrainei impotriva Rusiei, informeaza The Associated Press. Departamentul de Stat al SUA a aprobat, joi, planul de vinzare al celor 210 rachete catre Ucraina in valoare de 47 de milioane…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a afirmat vineri ca sanctiunile suplimentare pe care Casa Alba intentioneaza sa le impuna Rusiei ar putea interveni în urmatoarele saptamâni, relateaza AFP. „Vreau sa subliniez ca lucram si la sanctiunile împotriva…

- Statele Unite au denuntat joi "responsabilitatea" Rusiei in bombardamentele lansate de regimul de la Damasc care, incepand de duminica, au facut peste 400 de morti in enclava rebela Ghouta Orientala din Siria, relateaza vineri AFP."Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie…

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Greii din politica care au SCAPAT de vigilența…

- Congresul american s-a pronuntat deja pentru sanctiuni impotriva Rusiei, acuzata de americani de amestec in alegerile prezidentiale din 2016. Insa la 30 ianuarie, Trezoreria americana s-a rezumat la publicarea unei liste cu 200 de responsabili rusi, fara a anunta masuri punitive imediate. Exprimandu-se…

- Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandr Vucici, in urma unei intalniri la Belgrad cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times, preluat…

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a intreprins o vizita in Statele Unite ale Americii. Timp de patru zile, in perioada 12-16 februarie, Maia Sandu s-a intalnit cu inalți reprezentanți ai executivului, legislativului și comunitații de experți din Washington.

- Rusia și Kremlinul au început deja sa întreprinda tentative de a influența alegerile legislative de la mijlocul anului 2018. Declarația aparține Secretarului de Stat al SUA, Rex Tillerson, și a fost facuta în cadrul unui interviu pentru FoxNews. Tillerson mai spune…

- SUA si-au aparat marti noua lor politica nucleara controversata, insistand in fata ONU asupra necesitatii unei atitudini mai ferme pentru a face fata unui climat de insecuritate crescut, informeaza France Presse.Noua 'politica nucleara' a Pentagonului, dezvaluita saptamana trecuta, isi propune…

- Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfasurarea de avioane militare rusesti pe o insula disputata din apropierea Japoniei, accelerand militarizarea zonei intr-un moment cand relatiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate in legatura cu instalarea unui sistem antiracheta american, relateaza…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Paralel cu negocierile ONU de la Viena, Rusia organizeaza marti un "Congres al dialogului national sirian" la Soci. O intalnire care ilustreaza ponderea Moscovei pe scena internationala, la patru ani dupa criza ucraineana condamnata de statele occidentale, scrie Le Figaro .

- Compania japoneza de televiziune NHK a informat, in mod eronat, cetațenii despre lansarea de catre Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) a unei rachete balistice și despre funcționarea sistemului guvernamental de alerta de urgența pentru populație J-Alert. Informația a aparut pe site-ul canalului…

- Alerta in Europa, dupa ce Rusia a desfasurat rachete de tip S-400 in peninsula Crimeea . Noul sistem de aparare poate trece foarte usor la unul de atac. Informatia a fost transmisa de agentiile de presa ruse si preluata ulterior de Reuters. Sistemele S-400 au fost introduse prima data in dotarea…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…