Estonia a dus un omagiu victimelor deportărilor sovietice Mii de estoni au aprins luni lumânari în memoria victimelor deportarilor sovietice în masa spre Siberia, în 1949, în care multi si-au gasit sfârsitul, relateaza AFP, potrivit Agerpres.



Stalin a ordonat deportarea celor pe care i-a numit "dusmani ai poporului" din cele trei tari baltice, Estonia, Letonia si Lituania, dupa ce le-a ocupat în timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.



Lansate la 25 martie 1949, aceste deportari au lovit circa 95.000 de baltici, dintre care aproximativ 32.000 de lituanieni, 42.000 de letoni si 21.000… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

