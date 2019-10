Estimările de creștere a comerțului mondial, reduse la jumătate, din cauza războiului comercial SUA-China Estimarile de creștere a comerțului mondial, reduse la jumatate, din cauza razboiului comercial SUA-China Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) si-a redus semnificativ estimarile privind evolutia comertului mondial in acest an si a avertizat ca ar putea avea loc un declin chiar mai accentuat daca urmeaza noi runde de tarife vamale. Potrivit celor mai recente prognoze ale OMC, în acest an comerţul mondial va înregistra o creştere de 1,2%, mai puţin decât avansul de 2,6% preconizat în aprilie, urmând ca anul viitor să înregistreze o creştere… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

