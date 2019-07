Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre intreprinderile mici si mijlocii din Romania au probleme, in conditiile in care 10% din total sunt in stare falimentara, iar 40% si-au redus activitatea in ultimii doi ani, a declarat, joi, Ovidiu Nicolescu, presedintele de onoare a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici…

- Tarile membre UE cu cea mai ridicata rata de mortalitate infantila au fost, in 2017, Malta si Romania (ambele cu 6,7 decese la 1.000 de copii nascuti vii), aproape dublu fata de media 3,6 decese la 1.000 de...

- Inflatia in luna iunie este posibil sa coboare sub 4%, conform datelor pe care Banca Nationala le are din piata, a declarat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres . “Inflatie galopanta nu va fi in Romania, pentru ca suntem si noi aici. Aceasta declaratie…

- Sondaj BestJobs: Ce joburi cred romanii ca nu pot fi inlocuite niciodata de roboți. Preoții, in topul clasamentului București, 12 iunie 2019. Mai mult de jumatate dintre romani cred ca este posibil ca postul lor sa fie inlocuit de roboți și automatizare mai devreme sau mai tarziu. Exista insa și meserii…

- Federatia Europeana pentru Transport si Mediu (T&E) a publicat recent o ampla analiza cu privire la modul in care Grupul Volkswagen se ocupa de remedierea mașinilor care au fost implicate in scandalul Dieselgate. Datele centralizate de T&E pe baza informațiilor publicate de fiecare stat membru al Uniunii…

- Anunț oficial despre salarii facut de Institutul Național de Statistica. Este o situație fara precedent care vizeaza absolut toți angajații din Romania. pentru prima data in istorie, caștigul salarial mediu net a depașit 3000 de lei, tras in sus de majorarile consecutive ale salariului minim. In martie,…

- Dupa ce a proiectat un scenariu optimist pentru acest an, cu o crestere economica de 5,5%, inflatie de 2,8% si un curs mediu de schimb de 4,67 lei/euro, Comisia Nationala de Prognoza (CNP) si-a revizuit estimarile in crestere. Mai exact, potrivit noilor date, la sfarsitul anului inflatia va…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit in crestere la 3,2% proiectia de inflatie pentru sfarsitul acestui an, iar estimarile referitoare la cursul de schimb mediu au fost, de asemenea, modificate in crestere la 4,74 lei/euro, potrivit Prognozei de primavara 2019 - 2022. In varianta…