- Preturile locuintelor vor stagna anul viitor, la nivel national, in contextul in care fondurile pentru Prima Casa vor scadea cu 25%, iar nivelul ROBOR la trei luni nu va depasi 3,5%, potrivit estimarilor dintr-un studiu realizat de RE/MAX Romania, in parteneriat cu platforma Imobiliare.ro, si publicat…

- Re/Max Romania, in parteneriat cu Imobiliare.ro, a realizat un studiu despre piata imobiliara, care evidentiaza cele mai importante tendinte si provocari din 2018, precum si perspectivele anului viitor. Potrivit acestuia, factorii cu influenta majora...

- Vanzarile de locuinte au fost franate serios in ultima perioada, iar asta anunta un 2019 extrem de dificil pentru piata imobiliara din Romania. Citeste in continuare principalele titluri din presa de astazi, 20 noiembrie.

- Aproape jumatate din analiștii CFA Romania se așteapta la o inrautațire a condițiilor de afaceri in urmatoarele 12 luni, in timp ce cealata jumatate estimeaza ca acestea vor ramane la fel, se arata in sondajul dat publicitații marți. Potrivit documentului, trei sferturi dintre cei mai titrați analiști…

- BNR a limitat gradul de indatorare la 20% in euro si la 40% in lei incepand cu 1 ianuarie 2019. Pe fondul limitarii creditarii,incepand din 2019,in aceasta ultima parte a anului,e posibil ca trendul de cumparare a locuintelor sa creasca,mai ales din partea celor care risca sa nu isi mai permita contractarea…

- Preturile apartamentelor scoase la vanzare in Timisoara au crescut cu 0,5% in luna septembrie. Tendinta se manifesta la nivel national, unde media a fost chiar mai mare decat in capitala Banatului. Apartamentele disponibile spre achiziție pe piața autohtona au recuperat declinul consemnat in august,…

- ♦ Politica monetara se va concentra pe gestionarea lichiditatii, in conditiile in care lichiditatea pe piata interbancara va fi volatila in ultimul trimestru din 2018 ♦ Ratele ROBOR se vor stabiliza, urmand sa oscileze in jurul nivelurilor actuale ♦ Cursul de schimb ar putea sa ajunga la sfarsitul anului…

- Pregatirea pentru o viitoare criza vine din faptul ca ca lucrurile care se intampla acum in piata imobiliara, se intampla mai asezat si mai calculat, la toate nivelurile, iar aceasta este apararea fata de panta descendenta, a spus la ZF Live Mihnea Serbanescu, General Manager Cushman & Wakefield.