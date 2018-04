Estimari pesimiste privind dobanzile! De ce nu avem sanse sa obtinem bonificatii mai mari la depozite prea curand?

Stiri pe aceeasi tema

- In caz ca ai o rezervare la restaurant sau ai cumparat bilete la teatru pentru 22 septembrie 2135 (sau poate vrei sa faci asta pentru urmasii tai), indicat ar fi sa reprogramezi. Cercetatorii sustin ca pe 21 septembrie un asteroid de marimea...

- Elena Basescu și iubitul ei, Catalin Tomata, au fost prezenți la prezentarea de moda a Paulei Milea. Evenimentul a avut loc joi seara (29 martie). Prezentarea s-a desfașurat chiar la restaurantul lui Catalin. Elena și iubitul ei au venit impreuna și pe toata perioada serii el n-a scapat-o din priviri…

- Universitatea de Vest Timisoara (UVT) a inaugurat, vineri, seria unor viitoare dezbateri cu tema "Conferintele ministrilor", cu prelegerea "Romania. Sanse si perspective" sustinuta de fostul ministru al Afacerilor Externe Cristian Diaconescu. Cristian Diaconescu a punctat faptul ca astazi…

- Pietele bursiere din China si Hong Kong au scazut semnificativ vineri, ajungand la cel mai redus nivel din februarie, din cauza temerilor privind un razboi comercial intre cele mai mari economii globale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi un decret prezidenţial privind introducerea…

- Dobanzile sunt atat de mici, incat deponenții risca sa piarda bani in loc sa ii caștige. Cine pune azi doua mii de lei intr-un depozit bancar va retrage, peste un an, cu 50 de lei mai mult, in cel mai bun caz. In cel mai rau, comisioanele, impozitele și inflația il lasa pe deponent cu aproape o suta…

- BRD, una dintre cele mai mari banci din Romania si a doua cea mai valoroasa institutie de credit de la bursa romaneasca, bugeteaza un sold net de credite de 31 miliarde de lei pentru 2018, mai mare cu 6,8% fata de cel realizat in 2017 si depozite in crestere cu 1,4% la 45 mld. lei. Imprumuturile…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca exista deja contractul semnat pentru livrarea de imunoglobulina, dupa declansarea Mecanismului de Protectie Civila pentru achizitia imunoglobulinei pentru imunodeficiente primare din statele membre UE si NATO, astfel ca "problema va fi rezolvat…

- Bancile nu se grabesc sa mareasca dobanzile la depozite desi Banca Nationala le-a dat suficiente motive sa o faca. Cine-si pune astazi economiile intr-un depozit bancar risca sa retraga mai putini bani decat a depus, din cauza dobanzilor mici care abia depasesc 1-, dar si a comisioanelor bancare. Sunt…

- Organizația județeana a ALDE Constanța a luat decizia ca, la viitoarele alegeri locale și parlamentare, listele de candidați sa includa 50% barbați și 50% femei. Liderii locali ai partidului susțin ca nu copiaza modelul PSD ci doar profita de legea in vigoare.

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata si, totodata, a confirmat ca programul sau de achizitii de obligatiuni va continua cel putin pana in luna septembrie, informeaza AFP si Reuters.

- China a indemnat joi Statele Unite si Coreea de Nord "sa dialogheze cat mai curand posibil", in contextul in care Phenianul ar fi dispus sa negocieze cu Washingtonul asupra problemei multa vreme tabu a denuclearizarii, transmite AFP. "Lansam un apel tuturor partilor, in special Statelor…

- Analistii militari sustin ca armele exotice enumerate de Putin nu schimba ceea ce specialistii numesc drept politica de ingradire, adica faptul nu creste capacitatea Rusiei sa distruga dintr-o singura lovitura toate mijloacele nucleare ale SUA menite sa dea „lovitura de riposta”.

- Dupa ce a fost nevoita sa se retraga inainte de semifinale de la Doha, din cauza unei accidentari, Simona Halep revine pe teren saptamana viitoare, la Indian Wells, turneu transmis IN DIRECT pe Digi Sport si pe care campioana noastra l-a castigat in 2015. La editia din acest an, Halep merge…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, miercuri, la prezentarea bilantului pe 2017, ca aproximativ 1.000 de inculpati au fost trimisi in judecata, printre ei fiind trei ministri, 5 deputati, un senator si doi secretari de stat. Ea a mentionat ca urmare a deciziei CCR pe abuzul in serviciu au fost…

- Indicele Robor la 6 luni, folosit în special în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei, a crescut cu 0,2% fața de joi și a ajuns la 2,42%, potrivit BNR.

- Targul de Cariere revine la Iasi. Evenimentul va reuni 60 de companii si organizatii puternice in cautare de noi angajati. Pe 9-10 martie te asteapta companii si joburi, internshipuri, stagii de practica si voluntariat in diverse domenii. Noteaza-ti de acum in agenda: Targul de Cariere Iasi (9-10 martie),…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- "Pentru populatie o sa implementam un program nou, Programul Tezaur. Este un instrument nou pentru populatie, care va fi distribuit prin unitatile trezoreriei de stat. Noi am anuntat in planul anual de finantare ca il vom lansa. Am anuntat si un volum indicativ de 4 miliarde lei pe care cautam sa-l…

- Puțini știu insa cine este, de fapt, aceasta persoana. In perioada 2013-2014, Grațiela Draghici a fost director general al Institutului Cantacuzino. A fost perioada in care institutul și-a pierdut licența de a mai produce vaccinuri. Amintim ca expertii OMS au facut verificari la Institutul Cantacuzino…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania. „In…

- Mesajul dur transmis de Oana Roman pe contul de socializare. Vedeta și-a exprimat supararea cu privire la rautatea oamenilor, de cele mai multe ori incompetenti. Vedeta crede ca „daca nu barfesti si nu-ti faci loc calcand pe altii in picioare, practic ai sanse infime sa te descurci”. „Stiu ca nu va…

- Doua gropi amplasate chiar in mijlocul carosabilului, pe strada A.M. Guttenbrunn din Arad, provoaca necazuri mari soferilor. In aceasta seara, intr-un timp foarte scurt, nu mai putin de patru autoturisme si-au distrus directiile in aceste gropi, fiind nevoie sa fie incarcate pe platforme pentru a fi…

- Barbu a precizat ca, prin acest proiect, a fost reglementata exercitatea profesiilor de expert si tehnician in egalitate de sanse. "Persoanele juridice din sectorul public sau din sectorul privat care au peste 50 de salariati vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician in egalitate…

- Angajatorii cu peste 50 de salariati, obligati sa aiba un expert in egalitate de sanse Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in…

- Noi observatii asupra unui sistem solar cu sapte planete aflat la 40 de ani lumina de Pamant au confirmat ca acesta ar putea fi cel mai bun loc pentru a gasi viata in afara sistemului nostru solar, relateaza luni Press Association. Sistemul solar Trappist-1 a ajuns pe primele pagini ale…

- BNR va modifica probabil miercuri dobanda de politica monetara la 2,25%, ultima miscare de acest tip avand loc pe 8 ianuarie, cand institutia a majorat dobanda de la 1,75% la 2%, apreciaza analistii UniCredit. Tot in ianuarie, Banca Centrala a majorat rata dobanzii pentru facilitatea de…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca este dezamagit de faptul ca fiul sau, Ianis nu a jucat la Fioretina, iar in momentul in care a inteles ca nu se va intampla acest lucru, a facut tot posibilul pentru a-l aduce la echipa sa. El crede ca daca Ianis nu avea valoare, atunci nu ar…

- Lia Olguta Vasilescu, propusa pentru portofoliul Ministerului Muncii, a declarat luni, 29 ianuarie, la iesirea de la comisiile parlamentare de specialitate reunite, ca Legea pensiilor este cea mai asteptata lege la ora actuala și ca aceasta va fi aplicata in curand. „Legea pensiilor va fi aplicata foarte…

- Economia americana a inregistrat, in trimestrul al patrulea al anului trecut, o crestere sub asteptari, din cauza importurilor care au fost stimulate de majorarea cheltuielilor de consum, arata o estimare preliminara publicata vineri de Departamentul american al Comertului, informeaza Reuters. Potrivit…

- Oana Roman a bifat deja al cincilea an de casnicie si a dezvaluit cum au stat lucrurile intre ea si sotul ei, Marius Elisei. Ea a povestit cum s-au cunoscut si cum a evoluat relatia dintre ei. Vedeta a spus ca nici ei nu si-au dat sanse, la inceput.A

- Depozitarul Central va distribui, incepand de joi, dobanzile aferente cuponului nr. 4 pentru obligatiunile emise de Vrancart, se arata intr-un comunicat remis marti AGERPRES. "Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 25 ianuarie 2018, distribuie sumele de bani…

- Relația dintre Laura Dinca și Cristian Boureanu pare sa fie mai stabila și mai frumoasa ca oricand, scrie spynews.ro. Iar de curand, cei doi au avut o discuție cat se poate de serioasa cu privire la viitorul lor. Iar concluzia amandurora a fost ca, pentru a forma, cu adevarat, o familie, trebuie…

- Analiștii politici au apreciat, miercuri, dupa ce președintele Klaus Iohannis a acceptat sa o desemneze pe Viorica Dancila (PSD) pentru funcția de premier, ca acest lucru ar putea sa fie o „eroare" politica a șefului statului.

- Alina Mungiu – Pippidi da semnalul inaintea consultarilor de la Cotroceni. Politologul sustine ca varianta PSD de a o propune pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru este una buna. "Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European", a explicat aceasta la Realitatea TV.Citeste…

- Produsele Whole Foods, precum bacon, apa de cocos sau fructe de padure congelate, sub brandul Amazon au crescut semnificativ vanzarile online de alimente ale retailerului, in primele 8 luni de la achizitionarea lantului, potrivit Wall Street Journal. Produsele marca proprie ale lantului…

- Junior Morais este optimist: ”Cu Lazio, avem șanse. Se va juca de la egal la egal” FCSB va intalni pe Lazio Roma in ”16”-imile de finala din Liga Europa, intr-o dubla ce se va disputa pe 15 februerie, la București, respectiv pe 22 februarie, la Roma. Fundașul brazilian de la FCSB Junior Morais crede…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care…

- Ce sa vezi! Cum a crescut BNR rata interbancara, cum bancile au prins din zbor ideea, si odata cu acesta s-au inghesuit sa mai faca un ban in plus. Bref, ele au marit dobanzile la credite, fara a mari dobanzile si la depozite. Si, din nou, greul este pus pe carca romanului de rand. Altfel […] Bancile…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- Analistii estimeaza ca BNR va creste, astazi, rata dobanzii cheie. Presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, vine insa cu un avertisment dur: "Dobanzile de pe piata noastra vor creste in mod inevitabil, pentru ca inflatia creste". Totul in contextul in care, la finalul anului trecut, Ministerul…

- Dogecoin, o moneda virtuala destinata unui caine celebru de pe internet, a ajuns sa aiba o valoare totala de peste un miliard de dolari, scrie CNBC . Datele de pe site-ul CoinMarketCap arata ca Dogecoin are acum o capitalizare totala de 1,22 miliarde de dolari la momentul scrierii acestui articol. Valoarea…

- 2018 marcheaza finalul epocii dobanzilor mici! Avertizarea vine din partea oficialilor Bancii Nationale, care admit ca ROBOR ar putea ajung in curand aproape de 3%. Analistii sunt si mai pesimisti. Din cauza inflatiei care tot urca, ROBOR-ul ar putea ajunge chiar la 4%. Asta inseamna rate mai mari cu…

- Avocata lui Liviu Dragnea in Dosarul Tel Drum, Maria Vasii, a explicat ca exista in acest dosar un personaj politic, fost membru in Guvern, care prin declarațiile sale se autodenunța. Vasii anunța ca jurnaliștii și opinia publica vor avea acces la dosar ”cat de curand”. La un dosar accesul devine…

- Romania are mari sanse ca economia sa sa aiba un avans de 5,5% in 2018, cum prevede proiectul de buget, insa analistii considera ca, in functie de factorii care o vor alimenta, am putea ajunge la dezechilibre majore.

- 2018 vine cu cheltuieli mai mari pentru cei care au rate. Cursul euro a atins un nou maxim istoric la sfarsitul anului trecut, iar analistii prevad un euro tot mai mare fata de leu. Cursul ar putea ajunge si la 4,7 lei, potrivit estimarilor. Nici cei care au rate in lei nu scapa.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale, dar a lansat o serie de avertismente la adresa Guvernului și Coaliției PSD-ALDE, potrivit unui comunicat de presa.