- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la inceputul sedintei, ca va fi stabilita lista candidatilor la europarlamentare, va fi analizat stadiul campaniei pentru scrutinul…

- Liderul Platformei Unioniste Actiunea 2012, George Simion, si-a lansat, miercuri seara, la Botosani, candidatura ca independent la alegerile europarlamentare din luna mai. Simion a declarat, in cadrul unei intalniri la care au participat aproximativ 100 de sustinatori de-ai sai, ca, daca va obtine un…

- ESTIMARI… Parlamentul European a lansat noi estimari ale viitoarei sale componente, in baza unei selectii de sondaje nationale reprezentative. In Romania, PSD continua sa conduca in topul preferintelor electoratului, urmat de PNL. Este vorba de un nou set de estimari despre cum ar putea arata componenta…

- PSD ar obține cel mai mare numar de voturi la europarlamentarele din mai, potrivit unui sondaj publicat de Parlamentul European, dupa o medie a unor cercetari sociologice din fiecare țara membra.

- George Simion isi lanseaza candidatura independenta la alegerile europarlamentare la Bistrita. Va invitam joi, 28 februarie, ora 18:00, la conferinta dedicata lansarii candidatului independent pentru Parlamentul European, George Simion. Evenimentul va avea loc la Casa Argintarului, str. Dorn ...

- PSD și PNL se afla aproape la egalitate in intenția de vot pentru alegerile europarlamentare, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP Research. In preferintele alegatorilor, urmeaza USR, ALDE și PLUS. Cel puțin șase partide și alianțe politice romanești au șanse ridicate de a trece pragul electoral…

- Alegerile europene din luna mai ar putea avea drept rezultat o ascensiune a formatiunilor de extrema dreapta si a celor eurosceptice, releva un studiu publicat luni de grupul de reflectie londonez Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR), transmite dpa. ECFR avertizeaza ca procentul…

- Traian Basescu ar putea deschide lista pentru europarlamentare a PMP. Intrebat luni, la postul TVR, privind eventuala candidatura la europarlamentare, Traian Basescu a declarat ca inca nu a luat o decizie, dar ca va susține Partidul Mișcarea Populara in campania electorala. ”Deocamdata n-am luat o decizie.…