- Extinderea activitații investitorilor straini in Zonele Economice Libere, in special in ramura industriei automotive, deschiderea piețelor externe, valorificarea oportunitaților oferite de acordurile de cooperare economica internaționala, creșterea cererii pe piața interna fața

- "Din 1990 pana in prezent, in industrie s-au pierdut 2,5 milioane de salariati, care se regasesc in cei 4 milioane de romani emigrati in aceasta perioada – a doua drama dupa Siria, cu precizarea ca la noi n-a fost razboi. De fapt, scaderea somajului din acesti ani nu vine din dezvoltarea economica,…

- Industria romaneasca a cunoscut un declin atat de accentuat in ultimii 27-28 de ani, incat productia de acum mai reprezinta doar 58% din cat fusese in 1990, a declarat miercuri secretarul general al Academiei Romane, Victor Voicu, in cadrul unei conferinte pe tema reindustrializarii Romaniei.

- In luna ianuarie 2018, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 1,8% ca serie bruta si a scazut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,8%, informeaza INS. Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala…

- Industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat in ianuarie o crestere a productiei cu 8,5%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm accelerat fata de cel din luna decembrie, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

- Situatia era valabila inaintea ultimei luni din 2017 dar, intre timp, obligatiile ar fi putut creste in baza altor sume imprumutate, potrivit cursdeguvernare.ro . Raportat la valoarea de 924 miliarde lei a PIB avansata de Comisia Nationala de Prognoza pentru anul in curs, asta inseamna ca vom achita…

- Romania va plati in 2018 peste 10 miliarde de lei doar pentru dobanzi si comisioane la datoria externa, potrivit proiectiei serviciului datoriei publice guvernamentale efectuate de Ministerul Finantelor. Situatia era valabila inaintea ultimei luni din 2017 dar, intre timp, obligatiile ar fi…

- Harta salariilor din Romania pe anul 2017 arata ca salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut de 2.400 de lei net pe luna, insa in peste jumatate dintre judetele țarii noastre, salariile oamenilor sunt sub 2.000 de lei net. Angajații bucureșteni se afla pe primul loc in topul celor mai mari…

- Ce salarii vom avea in anul 2018. Comisia Nationala de Prognoza (CNP) vede pentru 2018 o incetinire brusca a cresterilor salariale, cu toate ca lefurile de la stat le sfideaza pe cele din sectorul privat. Dupa ce, anul trecut, in 2017 s-a inregistrat o crestere de peste 15% a castigurilor salariale…

- Una dintre cele mai bune vesti din economie este acea ca investitiile (formarea bruta de capital fix) au crescut in T3 2017 pentru al patrulea trimestru consecutiv, ceea ce ar putea insemna inceputul unei schimbari de paradigma in care motorul principal al economiei devin investitiile si nu consumul.…

- Productia industriala a crescut cu 8,2% ca serie bruta in 2017 comparativ cu anul precedent, datorita cresterilor celor trei sectoare industriale, respectiv industria prelucratoare (+8,9%), industria extractiva (+5,9%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer…

- Productia industriala a crescut cu 8,2% in anul 2017 fata de 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Aceasta este o crestere-record a ultimilor cel putin 15 ani in care INS a emis comunicate periodice referitoare la productia industriala. Din anul…

- "Noi nu putem - folosesc un cuvant nu foarte potrivit - sa ghicim deciziile a zeci de operatori economici care negociaza fiecare cu clientii lor majorari de pret. Preturile sunt libere. Banca Nationala nu are un controlor de preturi. Ea lucreaza cu anticipatii, cu factorii pietei", a subliniat Isarescu.…

- In 2016, exporturile au crescut cu 5,1% fata de anul anterior, pana la 57,39 miliarde euro, in timp ce importurile au urcat cu 7%, la 67,34 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost anul trecut de 12,96 miliarde euro, in crestere cu 30% fata de nivelul…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a publicat proiectia principalilor indici macroeconomici, varianta de iarna, din care reiese ca economia Romaniei va creste cu 6,1% in 2018, dupa ce in varianta de toamna estimase o crestere de5,5% in 2018, scrie Mediafax. Potrivit CNP, Produsul Intern Brut pe anul…

Studii recente arata ca, la fel ca si in cazul zaharurilor adaugate in alimentatie, si sarea stimuleaza apetitul. Efectele asupra oranismlui sunt, insa, foarte numeroase.

- Citeste si: Consiliul Fiscal avertizeaza si Guvernul si Comisia de Prognoza la un loc: Avem rezerve fata de evolutia proiectata a veniturilor bugetare. Sunt supraevaluate. Scenariul macroeconomic este prea optimist Comisia de Prognoza vede o crestere economica de peste 5% anual pana in 2021. Investitiile…

- Statistica a confirmat ieri cresterea cu doua cifre a consumului in 2017, responsabil, in buna masura, de cresterea economica de 7%. Vanzarile din comertul cu amanuntul, care reflecta cel mai bine evolutia consumului populatiei au crescut in 2017 cu 10,7%. Majorarile salariale si taxele…

- In perioada analizata, raportul euro/leu a avut o evolutie mai calma, plasandu-se in jurul valorii de 4,65 lei. Mult mai agitat a fost parcursul monedei americane, care a avut o tendinta descendenta. Cursul dolarului a scazut de la 3,7472, la inceputul intervalului, la 3,7266 lei, la sfarsitul lui,…

- Romania a depasit pragul de 60% PIB/locuitor raportat la media UE, potrivit datelor disponibile dupa ce Eurostat a dat publicitatii estimarea preliminara a cresterii economice consemnate la nivelul UE si al Zonei Euro pe anul 2017. Estimarea a fost realizata pe baza valorilor comunicate de 17 state…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) trece din subordinea Ministerului Finantelor Publice in subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG), potrivit unei Hotarari luate miercuri de Guvernul. Masura era inclusa in programul de guvernare.Masura era una inclusa in programul de guvernare.

- Cele mai noi date statistice, pe luna noiembrie 2017, arata ca economia județului Timiș iși pastreaza ritmul ascendent. Astfel, producția industriala a crescut cu 111,2 la suta pe primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara din anul precedent. Același ritm l-a inregistrat și indicele cifrei…

-  In luna noiembrie 2017, productia industriala a scazut fata de luna precedenta cu 0,7% ca serie bruta si a crescut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,7%.  Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a crescut atat ca…

- 'In perioada ianuarie - noiembrie 2017, comparativ cu perioada ianuarie - noiembrie 2016, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare cu 8,3%, ca urmare a cresterilor din cele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (+9,0%), industria extractiva (+6,0%) si productia si furnizarea…

- Productia industriala a fost mai mare cu 8,3% , in primele 11 luni ale anului trecut, comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, joi, AGERPRES. 'In perioada ianuarie - noiembrie 2017, comparativ…

- Principalele motoare de creștere ale economiei globale - Statele Unite ale Americii, țarile emergente din Asia și Zona Euro - vor contribui cu aproape 70% la creșterea economica globala in 2018, comparativ cu media de aproape 60% inregistrata dupa anul 2000. Economia Zonei Euro va crește cu…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- Comisioanele percepute de banci pentru deschiderea si inchiderea unui cont, precum si cele pentru retrageri de bani sau interogarea soldului nu vor mai exista, incepand cu data de 27 ianuarie. Legea a fost adoptata in concordanța cu Directiva Europeana (92/2014) are ca scop principal sa creasca accesul…

- Comisia Naționala de Prognoza (CNP) a dat publicitații propriile estimari asupra principalilor indicatori economici pe 2018, ca de obicei viziunea este una optimista. Un exemplu este moneda naționala care se va intari fața de cea europeana.

- Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru 2018 o crestere economica de 5,5%, Produsul Intern Brut urmand sa ajunga la 907,9 miliarde lei.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el Conform ultimei prognoze elaborate…

- Consumul final de energie al Romaniei va fi in crestere in urmatorii patru ani, cu salturi anuale de peste 2,5%, in timp ce importurile vor fi din ce in ce mai mici, se arata in Prognoza Echilibrului Energetic, publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Astfel, in 2017, consumul…

- O analiza a Comisiei Naționala de Prognoza arata ca productia industriala ar putea fi cu 7,6% mai mare in acest an fața de anul trecut pe fondul contextului extern favorabil. „In aceste conditii, volumul cifrei de afaceri pe total industrie va creste cu 6,8% fata de nivelul inregistrat in anul 2016,…

- Productia industriala ar putea fi cu 7,6% mai mare in acest an, comparativ cu 2016, fiind bazata pe cererea externa, se arata intr-o publicatie a Comisiei Nationale de Prognoza (CNP). 'In anul 2017, fata de anul precedent, se asteapta o evolutie favorabila pentru toti indicatorii din…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Penultima saptamana a acestui an a readus euro pe crestere, pe fondul majorarii cererii de valuta dar si a cresterii tensiunilor in Europa, dupa victoria separatistilor din Catalonia. Participantii la piata valutara si-au luat, de asemenea, pozitii de protectie, inainte de mini-vacanta prilejuita de…