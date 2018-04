Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta va anuntam ca cinci masini au fost avariate in urma unui incident rutier petrecut in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 2:00. Un sofer care conducea cu viteza a pierdut controlul volanului si a avariat masina lui, dar si alte patru autoturisme parcate. Ulterior, a fugit…

- In atentia Politiei! Avem un sofer de BMW care, zilele trecute, era sa omoare un om pe o strada din Campina. Masina (PH-92-BUN) a circulat haotic prin oras, mergand pe contrasens, punand in pericol vietile pietonilor dar si a celorlalti participanti la trafic. Filmarea a fost postata pe trafictube…

- Accidentul s-a petrecut pe DN 28 A Targu Frumos – Pascani, in zona localitatii Blagesti, o suburbie a municipiului Pascani. Cei doi politisti se aflau intr-o autospeciala si plecasera intr-o misiune pentru cautarea unei fetite disparute, in varsta de trei ani. Masina in care se aflau…

- Un sofer aflat sub influenta alcoolului a provocat un accident soldat cu ranirea a doua tinere, dupa ce a patruns cu masina pe contrasens. Accidentul s-a petrecut sambata seara, in jurul orei 20.40, pe DN 2, in comuna Granicesti.Conform primelor cercetari ale politistilor rutieri, Marin Filip, in ...

- Polițiștii Secției 3 Poliție, din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au reținut pentru 24 de ore un barbat de 49 de ani, cercetat pentru comiterea unui furt din autoturism cu un prejudiciu de 15.000 de lei. La data de 29 martie, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Cluj-Napoca – Compartimentul…

- Cativa soferi au vazut cum autoturismul a taiat strada in doua, a trecut peste scuarul dintre sensuri si a ajuns pe partea cealalta, in dreptul statiei de Pompieri, unde s-a oprit. Martorii au filmat momentul, nu inainte de a da alarma. „Tinerii astia doi, dormeau dusi in masina pe…

- Politistii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin au retinut un barbat, de 31 de ani, ca urmare a savarșirii mai multor infracțiuni la regimul rutier. Masina cu care se deplasa acesta a fost oprita pentru control, pe ...

- O femeie a murit luni in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona. Compania a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada. Acciden...

- O masina fara sofer de la Uber Technologies a lovit si a ucis o femeie in Tempe, Arizona, duminica seara, aceasta fiind probabil prima fatalitate pietonala care implica un vehicul care se conduce singur. In urma intamplarii, compania a decis sa opreasca toate testele privind masinile autonome.

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un conducator auto care se afla beat la volan și fara permis, dupa ce l-au tras pe dreapta.”La data de 14 martie a.c., în jurul orei 02:00, politistii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul Rutier au depistat un barbat,…

- Suparat ca locul sau de parcare e mereu ocupat, un șofer din Rusia a apelat la o metoda extrema pentru a-și face dreptate. Barbatul a luat un flex și a taiat o bucata din mașina „vecinului” din parcare, dupa care și-a parcat liniștit mașina.

- Accident deosebit de grav in Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost raniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au facut țandari. Accidentul…

- Un autoturism a cazut seara trecuta in paraul Moneasa, din localitatea cu acelasi nume. Un echipaj al Garzii Sebis din cadrul Detașamentului de pompieri Sebis s-a deplasat cu un echipaj la fata locului. In momentul sosirii la locul accidentului, a fost gasit un autoturism rasturnat in parau fara persoane…

- Un tanar de 24 de ani a murit la volan in noaptea de duminica spre luni, 12 martie, dupa ce a pierdut controlul autoturismului, a lovit un copac si s-a rasturnat de mai multe ori pe camp cu autoturismul. Barbatul era sofer de TIR experimentat, facand curse in toata Europa.

- O tanara in varsta de 16 ani a fost accidentata, marti dupa-amiaza, pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta, de un autoturism condus de un politist, in zona unui mare centru comercial, informeaza Inspectoratul de Politiei al Judetului (IPJ) Constanta. Potrivit IPJ, soferul care a accidentat…

- Un șofer de 27 de ani din Stulpicani s-a ales cu un dosar penal dupa ce a condus baut și a intrat, cu mașina pe care o conducea, intr-o autoutilitara care se deplasa regulamentar.Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza pe DJ 177B, in interiorul localitații Stulpicani. In timp ce conducea autoturismul…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1A, la iesire din Valeni, spre Maneciu. Potrivit IJP Prahova, o masina s-a rasturnat intr-o curba, o persoana fiind ranita. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si Ambulantei Prahova.

- O masina de la Politia Rutiera a fost tamponata duminica de o soferita care a trecut pe culoarea rosie a semaforului, insa cei doi politisti din masina nu au fost raniti, a declarat pentru AGERPRES seful IPJ Sibiu, Tiberiu Ivancea.Soferita vinovata de producerea accidentului, in varsta de 63 de ani,…

- Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui (IPJ) Vaslui, masina a fost initial urmarita de un echipaj de politie din comuna Codaesti, dar conducatorul auto nu a oprit la semnalele acustice si luminoase ale oamenilor legii, motiv pentru care a fost solicitat sprijinul unui echipaj din…

- Un sofer beat si fara permis de conducere, care circula la volanul unui autoturism in miez de zi pe o strada din Falticeni, a fost prins de polițisti dupa ce a fost implicat intr-o tamponare in urma careia masina acestuia s-a rasturnat.Joi, in jurul orei 13.30, Poliția municipiului Falticeni a fost…

- Accident cumplit in localitatea Gheorghe Doja, din județul Ialomița. Un tanar de 21 de ani a murit, dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp de electricitate, pe DC51. Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismul s-a incolacit in jurul stalpului de beton pe care l-a rupt. „Masina s-a incolacit…

- Un barbat in varsta de 38 de ani s-a ales cu dosar penal și va raspunde in fața legii pentru trei infracțiuni comise. Barbatul a fost oprit pentru control, marți dupa-amiaza, de politistii din cadrul Politiei orasului Rupea, pentru ca sofa cu viteza de 92 km/h, prin localitatea Bunesti. In urma verificarilor,…

- Un barbat de 31 de ani din Balanești, județul Gorj, a intrat miercuri dimineața cu mașina intr-o autospeciala a polițitei. Accidentul a avut loc in Constanța, pe bulevardul 1 Mai. Gorjeanul era sub influența bauturilor alcooli...

- Un autoturism a ajuns, marți, in raul Dambovița. La volanul acestuia se afla un barbat ce a avut nevoie de ingrijiri medicale. Nu se cunosc circumstanțele in care barbatul a ajuns in aceasta situație.

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- • I s-a RIDICAT permisul de conducere pentru BAUTURA, de DOUA ori! Pacientii de la Centrul de Dializa Diaverum din Targu Jiu aduc grave acuzatii coordonatorului pe judet al ambulantelor BGS. Acesta coordoneaza in prezent patru masini de ambulanta, pacientii fiind adusi la centrul de dializa…

- Tragedie in Anglia! Trei romani si-au pierdut viata intr-un accident rutier cumplit. Masina in care se aflau a fost „impinsa” pe contrasens de un sofer neatent. Familiile romanilor sunt devastate de durere si nu isi pot reveni din soc.

- Un tanar șofer a fost la un pas de un sfarșit tragic dupa ce, azi dimineața, avand viteza pe drumul umed, s-a rasturnat cu mașina. S-a intamplat pe DN69, intre Arad si Timisoara, conform aradon.ro. Tanarul circula dinspre Vinga inspre Sagu, atunci cand a pierdut controlul volanului. In ciuda pozitiei…

- La data de 13 februarie 2018, in jurul orei 18.04, politistii Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Alba l-au depistat pe B.M. de 35 de ani, din Medgidia, județul Constanța, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1 la km 391+300 metri, in afara localitatii Oiejdea, județul Alba, nu a pastrat o…

- "Circulatia auto a fost ingreunata, marti dimineata, 13 februarie 2018, in jurul orei 07:20, in zona Podul de Piatra, in urma unui accident produs de conducatorul unui autoturism marca Volkswagen.Din neatentie, acesta a intrat in coliziune cu gardul de protectie al refugiului de tramvai din statia Pasaj…

- Violența extrema in trafic. Un tanar din Botoșani, șofer incepator, a fost reținut dupa ce a agresat un alt conducator auto și i-a lovit mașina cu o bata de baseball. Totul a fost surprins de ceilalți participanți la trafic, care au și intervenit.

- Polițiștii clujeni au fosst sesizați, joi, privind faptul ca a fost furat un autoturism si conducatorul auto se îndreapta înspre Cluj-Napoca.”La data de 08.02.2018, în jurul orei 12:30, politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, au fost sesizati prin…

- S-a intamplat marti dupa-amiaza la intersectia strazilor Al. Carnabel cu Episcop Melchisedec Stefanescu. ”Un barbat in varsta de 72 de ani care se afla la volanul unei masini pe strada dr. Al Carnabel, ajuns la intersectia cu strada Episcop Melchisedec Stefanescu nu a respectat semnificatia indicatorului…

- Politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut, pentru 24 de ore, un tanar, pentru comiterea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis. Oamenii legii au constatat ca tanarul era și baut, dar alcoolemia era sub limita de infracțiune. In fapt, la data de 28 ianuarie,…

- Incidentul s-a petrecut pe un drum judetean din Brasov. Pentru a evita un control care ar fi aratat ca nu are permis si este si beat. Un tanar de 31 de ani a incercat sa fuga si a lovit masina Politiei.

- Soarta crunta pentru un pieton ucis intr-un accident in Moisei, județul Maramureș. Barbatul a fost spulberat o mașina scapata de sub control de un șofer care circula cu viteza. Incidentul șocant a fost surprins de camerele de supraveghere. Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional! Accidentul…

- Inspectoratul Național de Patrulare s-a autosesizat in baza unei postari publicata pe pagina StopHam Moldova. In cadrul postarii, barbatul menționeaza ca a avut un conflict cu un alt șofer in timp ce se deplasa pe strada Grenoble din capitala, in seara zilei de 23 ianuarie curent.

- Un nou caz de jandarm împotriva legii! De aceasta data, o autospeciala a Direcției Generale de Jandarmi București a fost filmata, pe contrasens, pe o strada aglomerata din Centrul Capitalei.

- Un accident rutier in care a fost implicat un conducator auto din Jucu s-a produs joi, 18 ianuarie, in judetul Alba. In jurul orei 15.20, pe soseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, un barbat de 32 de ani din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism marca Volkswagen in directia Teius…

- La data de 18 ianuarie a.c., in jurul orei 22.40, politistii din Ocna Mures au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Raului, din Ocna Mures. Un barbat de 42 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut…

- Joi un agent al Poliției Locale Ploiești a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer care a refuzat sa se legitimeze și care a parasit locul accidentului. La scurt timp acesta a fost interceptat în trafic pe Șoseaua Vestului din Ploiești de polițiștii Secției 3.

- La data de 12 ianuarie a.c., in jurul orei 17.00, politistii din Aiud au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe Drumul Judetean 107 E, pe raza localitatii Ciumbrud. Un barbat de 67 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism in directia Aiud…

- Masina comisarului Neculai Bodron, seful Biroului Judiciar din cadrul Politiei municipiului Roman, a fost incendiata duminica seara. Autoturismul a fost distrus in proportie de 30%, dupa ce persoane necunoscute ar fi aruncat un cocktail Molotov in interior.

- Mașina comisarului Neculai Bodron, șeful Biroului Judiciar al Poliției din Roman, a fost incendiata, duminica seara, in fața locuinței sale. Pompierii au sosit de urgența la fața locului și au stins incendiul, insa mașina a fost in mare parte distrusa de flacari. „Din punctul meu de vedere, este exclus…

- Polițiștii rutieri au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto depistat in trafic sub influența alcoolului. La data de 14 ianuarie, in jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 24 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea…

- Un șofer a avut un ghinion teribil dupa ce mașina lui a fost implicata in doua evenimente rutiere, in aceeași zi. Accidentul rutier ciudat a avut loc pe A1, partea de Autostrada dintre Sibiu și Sebeș. Mai exact, platforma care transporta mașina s-a rasturnat. Traficul a fost blocat.

- Un barbat de 33 de ani a abandonat autovehiculul pe care il conducea dupa ce s-a intalnit in trafic cu o patrula de la Politia Rutiera, stiind ca nu are permis de conducere. iar apoi a sunat la 112 pentru a anunta ca i s-a sustras autoturismul.

- Un șofer in varsta de 63 de ani, din comuna Izvoarele Sucevei, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins beat la volan. S-a intamplat, noaptea trecuta, in localitatea lui de domiciliu. Polițiștii ii facusera semn sa opreasca, iar barbatul a virat brusc spre dreapta și a acroșat cu mașina un gard…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 9:30, in centrul orasului, pe strada George Cosbuc. Potrivit IJP Prahova, o femeie a fost lovita de masina in dreptul Halelor Centrale. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si Ambulantei. In cauza, se fac…