Sute de timișeni se luptă cu bolile de sezon

Numărul virozelor respiratorii a crescut în ultima săptămână cu peste 250 de cazuri față de intervalul precedent, ajungând la 1.978 la nivelul județului