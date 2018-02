Esti speaker la evenimente? Cum sa iti construiesti discursul in asa fel incat sa atragi audienta

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a recționat in stilu-i caracteristic, dupa declarațiile de miercuri seara ale șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. ,,Sunt foarte liniștit! Probele nu s-au falsificat, legea nu a fost incalcata”, le-a spus Liviu Dragnea jurnaliștilor, la Parlament, refuzand safaca alte comentarii.…

- Potrivit site-ului de specialitate Spaceweather, astazi au loc doua evenimente speciale: trecerea a nu mai putin de 5 asteroizi la distante relativ mici de Pamant si explozia solara uriasa ce a avut loc in urma cu 3 zile pe suprafata Soarelui – care atinge astazi planeta noastra. Astronomii americani…

- Politistii au intervenit, luni, la peste 2.000 de evenimente, in urma activitatilor fiind constatate aproape 900 de infractiuni, dintre care 131 in flagrant delict. "La data de 12 februarie, peste 11.000 de politisti au actionat in toata tara, organizand 279 de actiuni punctuale. Au intervenit la 2.498…

- • In 2017, grupul PRO TV a inregistrat cel mai bun profit operational din ultimii 10 ani • Veniturile nete ale grupului PRO TV au crescut in 2017 cu 9.5% la o rata constanta a cursului de schimb valutar fata de aceeasi perioada a anului 2016 • In 2017, grupul PRO TV a fost lider de audienta pe toate…

- Timisoara ar putea avea, in acest an, doua evenimente la care isi vor da concursul solisti si formatii cu notorietate la nivel national si international. The post Evenimente artistice in Timisoara, cu interpreti si formatii din Romania, Bulgaria, Serbia si Muntenegru appeared first on Renasterea banateana…

- Peste 100 de specialisti din domeniul contabil-fiscal care doresc sa fie la curent cu tot ceea ce inseamna reglementari si interpretare corecta a textelor de lege care guverneaza acest domeniu, sunt asteptati sa participe la evenimentul Fiscalitate 24.7, care are loc la Cluj-Napoca, in data de 15 februarie…

- Un ministru turc s-a confruntat cu o intamplare mai puțin obișnuita dupa ce un robot i-a intrerupt discursul deoarece ii spunea ca nu ințelege ce spune, scrie Hurriyet. Proprietarii robotului au fost obligați sa-i opreasca sunetul și apoi sa-l formateze dupa ce a intrerupt de mai multe ori discursul…

- In timp ce PSRM si PCRM condamna declaratiile simbolice de unire semnate de mai multe Primarii din tara, liderul PAS, Maia Sandu, considera ca astfel de actiuni sunt firesti in anul Centenarului.

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza o serie de evenimente dedicate Centenarului, dar utile pentru studenți, in anul 2018, o parte dintre acestea fiind publicate intr-un proiect de hotarare din ședința extraordinara de joi a Consiliului Județean Alba deoarece pentru realizarea…

- In urma cu putin timp, presedintele american Donald Trump a tinut primul sau discurs asupra starii natiunii. Principalele teme abordate au fost starea economiei, noua lege a emigratiei si strategia de securitate.

- Consilierii locali vor dezbate astazi in sedinta peste 60 de proiecte de hotarare. Printre cele mai importante dintre acestea se numara aprobarea calendarului de evenimente pentru luna februarie. Municipalitatea va finanta trei manifestari: Gala Sportului Iesean (50.000 lei), un simpozion stiintific…

- Situatiile de criza aparute din senin sau certurile in toata regula pot gasi o rezolvare prin schimbarea unghiului clasic de abordare. Daca pana de curand am tot incercat sa rezolvam divergentele prin comunicarea cu ceilalti, cunoscutul psiholog Lenke Iuhos considera ca varianta optima este intai de…

- In județul Suceava vor fi organizate mai multe evenimente pentru a marca „Saptamana Europeana de Prevenire a Cancerului de Col Uterin”, in perioada 28 ianuarie-3 februarie. Potrivit directorului executiv al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Petru-Sebastian Jureschi, in județ vor fi organizate mai…

- O serie de manifestari dedicate implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane va avea loc, marti si miercuri, la Chisinau, informeaza Mediafax.ro.Seria de evenimente va debuta, marti, ora 13:00, cu masa rotunda "Centenarul Unirii.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al judetului Prahova reamintește prahovenilor faptul ca, anual, in aceasta perioada, se produc situații de urgența ale caror victime sunt persoane intoxicate cu monoxid de carbon, evenimente soldate, in unele cazuri, cu pierderi de vieți…

- Declaratia de presa in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca accepta propunerea PSD de prim-ministru a fost transmisa in direct si de Europa FM, insa ritmul in care seful statului a transmis informatiile a dat peste cap sistemul de siguranta al postului de radio, care intervine in momentul…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 16 ianuarie, in sala mica de sedinte a Palatului Administrativ, audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful serviciului juridic, Dorle Cosmin si consilierul pe relatii cu publicul, Gazdac Florin. In aceasta saptamana s-au…

- Peste 180 de evenimente care vor atrage mai mult de 900.000 de vizitatori vor fi organizate si gazduite, in anul 2018, de Romexpo, se arata intr-un comunicat al organizatorului de targuri si expozitii, remis marti AGERPRES. Romexpo a organizat si gazduit, anul trecut, un numar record de…

- Președintele Klaus Iohannis a acordat Inaltul Patronaj pentru cinci evenimente culturale care se vor desfașura in acest an in țara, informeaza luni Administrația Prezidențiala intr-un comunicat de presa.

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 28 de evenimente, au aplicat 167 de amenzi si au constatat 28 de infractiuni. La data de 10 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 28 de evenimente, din care 22 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- Nicole Kidman (50 de ani) a castigat, in cadrul galei Globurile de Aur 2018, premiul pentru cea mai buna actrita intr-o miniserie („Big Little Lies“). Discursul de multumire tinut de actrita a atras atentia tuturor din cauza faptului ca „a omis“ sa-i mentioneze si pe copiii pe care-i are cu fostul sot,…

- Politistii din Alba au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 42 de evenimente, din care 38 au fost solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate 30 de infractiuni si au fost aplicate 160 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 32.580 lei, din care 26 pentru…

- Aproape 300 de polițiști, peste 450 de intervenții la evenimente, aproape 1 000 de sancțiuni contravenționale, o singura concluzie: se continua trendul de creștere a siguranței comunitații, din ultimii ani, pe fondul descreșterii volumului criminalitații. In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie…

- Campia Turzii -100 de ani (1918-2018), proiectul inițiat de catre social democrații din Campia Turzii, coordonat de aleșii locali sub indrumarea consilierului județean Petre Pop, va fi structurat astfel: 1.

- Pentru siguranta cetatenilor, peste 350 de politisti au acționat in perioada 29 decembrie – 2 ianuarie, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.

- In prima zi a anului 2018, politistii au intervenit la peste 3.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat peste 2.200 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat peste 700 de infractiuni.La data de 1 ianuarie a.c., peste 8.000de politisti…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat astazi ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa functioneze din ianuarie anul viitor. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe toate terminalele.

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 41 de evenimente, au aplicat aproape 47 de amenzi si au constatat 23 de infractiuni. La data de 27 decembrie a.c., politistii din Alba au intervenit la 41 de evenimente, toate fiind solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta…

- Episodul special "Las Fierbinti", din 24 decembrie, a fost lider de audienta pe toate segmentele de public, iar la nivel national peste 1,9 milioane de telespectatori au urmarit comedia la PRO TV. "Las Fierbinti" a inregistrat 11.5 puncte de rating si 30.8% share pe segmentul de public comercial…

- Politistii au intervenit, in a doua zi de Craciun, la peste 3.500 de evenimente, au constatat peste 700 de infractiuni si au aplicat aproximativ 3.500 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste un milion de lei. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis miercuri AGERPRES, marti,…

- Regina Elisabeta a II-a a adus un omagiu in mesajul ei traditional de Craciun, difuzat luni de posturile de televiziune britanice la ora locala 15.00 (17.00 ora Romaniei, n.r.), victimelor atacurilor teroriste comise in Marea Britanie in 2017, sotului ei - printul Philip, care s-a retras din viata…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 28 de evenimente, au aplicat aproape 84 de amenzi si au constatat 23 de infractiuni. Sapte soferi au ramas fara permise. Potrivit IPJ Alba, in 20 decembrie, politistii din Alba au intervenit la 28 de evenimente, din care 25 au fost solicitari…

- 'Procesul secesionist a fost cel mai grav episod de lipsa de loialitate din istoria democratiei noastre', a declarat numarul doi al guvernului, intr-o comisie a Senatului.'Insa cea mai grava lipsa de loialitate a fost in detrimentul catalanilor care se pot simti in mod legitim independenti',…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, au aplicat peste 160 de amenzi si au constatat 11 infractiuni. In perioada imediat urmatoare, vor fi intensificate actiunile, in special in ceea ce priveste prevenirea si combaterea ilegalitatilor generate de comertul cu alimente,…

- Ceremoniile funerare pentru Regele Mihai ne arata ce rol au avut regii in istoria țarii și ne explica de ce a fost speciala monarhia in Romania. Monarhia este un concept nou in țara noastra, foarte recent la scara istorica, din a doua jumatate a secolului al XIXlea. La acea vreme monarhiile europene…

- In septembrie, Halle Berry a confirmat relația cu producatorul muzical Alex da Kid, postand pe contul ei de Instagram o fotografie de cuplu. Acum, la nici patru luni, cei doi s-au desparțit. Cu postarea aceasta, Halle anunța relația cu Alex Da Kid I-au luat pe toți prin surprindere cand au anunțat ca…

- Peste 7.500 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Au fost organizate 3.800 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere, cu 275 de aparate radar. In acest interval…

- President Klaus Iohannis asked Parliament to reexamine the law on the approval of GEO 32/2015 on setting up Forests Guards. In his reexamination request submitted on Friday to the Speaker of the Senate, Calin Popescu-Tariceanu, the head of the state said that the law on the approval of GEO…

- Dincolo de marile evenimente la care a participat și le-a generat, in biografia regelui Mihai sunt și o serie de evenimente minore, dar care dau culoare și context unei vieți cu adevarat excepționale. Urmariți cateva dintre cele 96 de fapte care i-au marcat cei 96 de ani de viața, așa cum au fost sintetizate…

- In ziua in care Regele Mihai I al Romaniei a implinit 90 de ani, pe 25 octombrie 2011, Camera Deputaților și Senatul au organizat o ședința solemna comuna in cinstea Majestații Sale. Ședința a inceput la ora 10.10, prin intonarea Imnului National „Desteapta-te, romane!”.

- In aceasta perioada a anului, neadaptarea vitezei la conditiile de drum reprezinta una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere.Politia Rutiera le reaminteste conducatorilor auto ca, in conditiile unui carosabil umed, sa evite bruscarea comenzilor vehiculului. De asemenea, este…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, luni seara, noi critici la adresa sefului statului Klaus Iohannis, spunand ca a politizat Ziua Nationala, iar discursul pe care l a avut de 1 Decembrie, la Cotroceni, a fost menit sa imparta Romania in doua, relateaza Romania TV.Inaintea zilei…

- "De Ziua Naționala a Romaniei și de Sarbatoarea Sfantului Andrei, in cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranța cetațenilor, prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și liniștii publice, polițiștii au intervenit la aproape 5.000 de evenimente, au aplicat aproape 11.000 de sancțiuni…

- Ediia 2017 a Târgului Internaional GAUDEAMUS organizat de Radio România sa încheiat duminic 26 noiembrie în prezena unui public înc numeros dornic s profite pân în ultima clip de oferta de neegalat a evenimentului. Numrul mare al participanilor (peste 300) al e...

- Cand americanii s-au adunat in jurul mesei de Ziua Recunoștinței, anul acesta, o persoana era in gandurile și pe buzele tuturor. In multe dintre familiile americane spiritele s-au incins pe marginea discuțiilor legate de președinte. In restul familiilor, subiectul Trump și al politicii, in general,…

- Fostul premier Adrian Nastase a afirmat, vineri, ca nu are interdicție de a participa la evenimente politice, sociale, culturale și nimeni nu-i poate interzice acest lucru, ca urmare a condamnarilor pe care le-a avut. Nastase a fost abordat, vineri, la Târgul Gaudeamus, la finalul…

- Marius Stan, fost președinte la Oțelul Galați, este de parere ca Ionuț Negoița nu va renunța la Dinamo și considera ca discursul patronului dinamovist referitor la plecarea de la echipa este doar pentru a scapa de furia fanilor. Mai mult decat atat, fostul conducator de la Galați este increzator ca…

- Asigurarile sunt importante! De ce? Pentru ca uneori se pot intampla diferite evenimente neplacute, accidente, pierderi materiale, pe fondul unor pericole care pot sa ne afecteze destul de tare chiar si viata.

- Polițiștii au intervenit duminica la peste 2.700 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Pentru ilegalitațile depistate in urma acțiunilor și intervențiilor au fost aplicate aproape 10.000 de sancțiuni contravenționale. "La data de 19 noiembrie, aproape 8.000 de polițiști…