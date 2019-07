ESTI SOMER? HAVA TE RECALIFICA! Curs de calificare gratuit in ocupația de „Operator la mașini unelte cu comanda numerica”, prin proiectul MICESA „Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitațile marginalizate din Municipiul Alba Iulia-MICESA“ este proiectul Municipiului Alba Iulia prin care se furnizeaza gratuit servicii care ating aspecte esențiale care țin de sfera sociala, profesionala, medicala, educaționala, juridica etc. O componenta importanta a proiectului este cea de formare profesionala. In derulare sunt sesiunile de informare și consiliere profesionala, in urma carora benficiarii sunt indrumați… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

