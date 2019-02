"In cazul aplicarii a doua puncte de penalizare, altele decat cele doua premergatoare suspendarii permisului de conducere, titularul acestuia poate cere anularea acestor doua puncte in urma prezentarii dovezii faptului ca a participat la vizionarea unui film educativ, realizat de Politia Romana, despre efectele nerespectarii regulilor in trafic. Conducatorul auto poate face aceasta solicitare o singura data intr-un interval de sase luni. Vizionarea acestor filme educative din domeniul sigurantei rutiere se va face in structurile si la partenerii aprobati de Politia Romana, cu drept de eliberare…