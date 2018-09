Esti pregatit sa te extinzi global? Invata de la un fost ofiter de informatii cum sa "cercetezi" piata pe care vrei sa iti duci afacerea

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Starbucks, prezent din 2007 pe piata locala, urmeaza sa deschida o cafenea in cladirea Tower 1 din cadrul parcului de business Globalworth Campus din Capitala, dezvoltat de Globalworth Real Estate Investments, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri de pe piata locala.

- ''Vreau sa demontez toata aceasta campanie lansata de domnul Dragnea prin oamenii de comunicare de langa domnia sa și sa ii dezamagesc pe cei care cred ca eu am fugit de raspundere. Nu s-a pus problema vreodata ca eu sa fug de raspundere, sa plec din București sau din țara pentru ca nu sunt in stare…

- In conditiile in care se apropie termenul pentru schimbarea caselor de marcat cu role de hartie cu case de marcat cu jurnal electronic, Programul Comerț și Servicii de Piața 2018 vine ca o mana cereasca pentru IMM-uri. Prin intermediul programului amintit, IMM-urile pot solicita finanțari de maxim…

- Piata neagra a tigaretelor a crescut in iulie la 18,2% din totalul consumului (cu 2,1 puncte procentuale mai mult fata de mai 2018), fiind cel mai ridicat nivel al contrabandei din acest an, depasind media din 2017, de 16%, arata un studiu publicat joi de Novel Research, scrie News.ro.„Regiunea…

- In 2011, nimeni nu vorbea de intelligence in mediul de business; sesizand oportunitatea majora de pe o piata in evolutie rapida, trei fosti ofiteri de informatii militare au dat startul unui business cel putin interesant, care analizeaza subiectul din...

- Dupa ce a scos examenul de admitere de cativa ani, conducerea Academiei de Studii Economice Bucuresti a mai luat o decizie inedita: studentii de la ASE pot sa treaca anul si cu note mai mici de 5, doar daca au rezultate bune la activitatea de la seminar. Astfel, studentii din cadrul Universitații de…

- Factura totala pentru serviciile de telefonie mobila consumate de utilizatorii din Romania in anul 2017 a crescut cu aproape 200 mil. euro, la 2,45 mld. euro, pe fondul dublarii consumului de servicii de internet mobil, conform raportului financiar anual al grupului francez Orange, care detine cel mai…

- Razvan Harabagiu (Meat Concept Store): „Atat timp cat iti respecti clientul, el se va intoarce de fiecare data” Meat Concept Store vinde produse din carne de calitate superioara, premium. Pana mai ieri, in Iasi, nu aveai de unde alege. Asa s-a nascut si ideea acestei afaceri. Razvan Harabagiu este…