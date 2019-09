Esti parinte de bebelus? Iata cele mai grave 5 greseli pe care le poti face! 1. Folosesti aceleasi ustensile din gura ta in gura copilului



Nu exista o mama care sa nu fi folosit lingura ca sa guste un pic piureul de legume al copilului sa ii verifice temperatura apoi sa foloseasca aceeasi lingura sa hraneasca copilul.



Sau care nu a „curatat" cu limba un pic tetina biberonului apoi l-a pus inapoi in gura copilului mic.



Atentie, acestea sunt modalitati perfecte sa transmiti bacteriile tale si alte microorganisme din gura ta in cea a copilului mic, spune dentistul Ignelzi.



O idee mai curata si mai sigura: Gusti cu o lingura si hranesti…

Sursa articol si foto: rtv.net

