Esti parinte de adolescent? Grea provocare! 10 ponturi cum sa o scoti la capat Doar ca parintii ajung sa descopere urmatoarea realitate: cu cat isi tin copilul mai mult pe langa casa, privindu-l de libertate, cu atat mai mult el se va lupta s-o obtina si sa fuga din stransoare. Recent, o mama a scris specialistilor in educarea adolescentilor cum a descoperit ca fiica ei de 16 ani fumeaza impreuna cu prietenii ei. Prima masura pe care a luat-o a fost sa-i ingradeasca libertatea, sa n-o mai lase deloc sa iasa in afara programului de scoala si sa nu-i mai permita sa iasa cu prietenii. Rezultatul a fost un esec total. In primul rand, fata isi petrecea timp cu aceiasi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vacanta de vara a luat sfarșit. Grea, ușoara, frumoasa sau mai putin armonioasa, revenirea la activitatea de la locul de munca nu trebuie sa-și puna o amprenta negativa asupra copilului tau. El nu are nicio vina ca tu ești un adult in toata firea, cu atributii și responsabilitati, avand in vedere și…

- La o zi de la anunțul divorțului, Andreea Antonescu lanseaza ”Iubirea pe acte”, o piesa sincera și plina de emoție cu un videoclip urban, filmat in Los Angeles. Artista ne surprinde cu un look fresh și casual, in ton cu vibe-ul videoclipului. Andreea Antonescu incepe o noua perioada a vietii și puncteaza…

- FCSB se va desparți de patru jucatori in urmatoarea perioada. Toți au fost deja anunțați de staff sa iși caute echipe. Gigi Becali nu ofera nici macar o clipa de liniște inainte de „dubla” decisiva pentru grupele Europa League cu Guimaraes. Conform surselor GSP.RO, patronul vicecampioanei a decis sa…

- O femeie din Brazilia a constatat ca se intampla ceva ciudat in locuința sa pe timp de noapte. Ea iși punea alarma la telefonul mobil, dar aceasta nu suna niciodata dimineața. Așa ca a decis sa puna o camera de luat vederi pentru a rezolva misterul, a notat elcinco.mx. Cand s-a uitat pe imagini, au…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca daca Liviu Dragnea facea "pasul in lateral" rezultatul PSD la europarlamentare ar fi fost altul, iar acum partidul este intr-un moment in care trebuie reintrodusa…

- Igor Dodon a semnat joi, 11 iunie, decretul de eliberare din functie a procurorului general Eduard Harunjen, in baza cererii de demisie depusa de acesta. Presedintele tarii a dat de inteles ca va pleda pentru un procuror general din Republica Moldova, desi premierul Maia Sandu a anuntat recent ca si-ar…

- Un șofer a lovit cu mașina un cerb, pe Autostrada 10 (A10), Turda – Aiud, intre localitatile Miraslau si Decea din județul Alba. In urma impactului, animalul salbatic a murit, fara sa existe alte victime, ci doar pagube materiale. Accidentul a avut loc pe lotul 3 al autostrazii, intre localitatile Miraslau…

- Fotbalistul echipei nationale de tineret a Romaniei, Florinel Coman, a declarat, vineri, la finalul partidei cu Anglia, ca nu a trait niciodata sentimente atat de puternice si ca rezultatul de 4-2 este cel mai important lucru. "A fost un meci foarte greu, din fericire am reusit sa castigam.…