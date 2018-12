Eşti obosit şi stresat? Iată 5 sfaturi pentru tine de Sărbători 1. Renunta la diete Mentailtatea "azi mananc de toate, maine nu mananc nimic!" iti da organismul peste cap. Corpul nu raspunde foarte bine la extreme. In schimb, poti avea intregul an o dieta echilibrata, sanatoasa, cu o proportie de 85% alimente sanatoase si 15% din randul celor "interzise". Te vei simti minunat, fara sa acumulezi frustrari. 2. Dormi Culca-te in fiecare zi la aceeasi ora (ideal 22:00) si dormi cel putin opt ore pe noapte. Nu lasa Sarbatorile sa-ti dea peste cap somnul pentru ca iti poti strica metabolismul si iti poti tulbura sistemul imunitar. Citeste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

