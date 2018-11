Esti medic si vrei sa lucrezi in Elvetia? Iata e optiune ai! Esti medic si vrei sa lucrezi in Elvetia? Iata e optiune ai! Prin parteneriatul cu un om de afaceri din Elvetia, Erwin gruber, ea va angaja cadre medicale din tara noastra, in Elvetia si Germania. Adriana a lucrat in Romania in domeniul frumusetii, a deschis numeroase saloane de cosmetica pentru femeile cochete, dar a deschis si o scoala, pentru a le invata pe tinere dornice sa lucreze in acelasi domeniu de activitate. In Germania, Adriana a deschis un salon si s-a facut remarcata. In viitor, ea isi doreste sa poata aducein aceste tari si romani care au lucrat sau au diplome in domeniul frumusetii.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Experții in acest domeniu spun ca in spitale exista breșe de securitate in acest sens iar responsabilitatea rezolvarii situației revine managerilor. Asociația Specialiștilor in Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) a organizat luna acesta, la Poiana Brașov, prima conferința naționala pentru…

- Devenita mama de gemeni la inceputu anului trecut, Marina Dina se mentine intr-o forma de invidiat! Cum reuseste vedeta acest lucru? Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are raspunsul!

- In perioada 27-30 septembrie, școala Atelierele ILBAH și Beauty One au organizat Zilele Internaționale ale Frumuseții, un eveniment grandios, aflat la cea de-a doua ediție, dedicat atat profesioniștilor din sfera beauty, cat și amatorilor pasionați. Maratonul de masterclass-uri, demonstrații și ateliere…

- Castigul salarial mediu lunar net la nivelul economiei nationale a fost, in 2017, de 2.338 lei, in crestere cu 14,3% (+292 lei), comparativ cu anul precedent, in timp ce angajatorii au cheltuit in medie, intr-o luna, 4.008 lei/salariat, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- Scrisoarea trimisa de fostul primar al New York-ului, Rudolph Giuliani, președintelui Klaus Iohannis și liderului PSD, Liviu Dragnea a pus pe jar Romania. Noi informații apar la iveala privind activitatea lui Giuliani."Avocatul a declarant in recente interviuri ca reprezinta o serie de clienti…

- Tenismanul Nicholas David Ionel a obtinut prima victorie pe tabloul principal de simplu al unui turneu profesionist. Puștiul de 15 ani l-a eliminat, marți, in turul I al turneului futures de la Curtea de Arges, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, pe Gabi Adrian Boitan (19 ani), cu scorul de 6-1,…

- Cea de-a 9-a editie a Festivalului International de Arte Vizuale VSLO are loc anul acesta in Vama Veche (19-26 august) si aduce, pe malul marii, unii dintre cei mai apreciati fotografi si oameni de film din Grecia, Cehia, SUA, Elvetia, Norvegia si Romania.

- Cei mai apreciati fotografi si oameni de film din Grecia, Cehia, SUA, Elvetia, Norvegia si Romania vor participa in perioada 19 - 26 august la cea de-a noua editie a Festivalului International de Arte Vizuale (VSLO), care va avea loc la Vama Veche. Potrivit unui comunicat remis vineri…