Esti invitata la o NUNTA PE PLAJA? Iata 3 sfaturi pentru cea mai COOL tinuta! Nuntile in locuri inedite sunt din ce in ce mai intalnite. Tot mai multi tineri aleg sa isi uneasca destinele in locatii speciale, unde se pot bucura de cel mai frumos moment din viata lor alaturi de prieteni si de familie, intr-un cadru deosebit. Pentru multi, nunta pe plaja reprezinta cel mai mare vis! Daca si tu esti invitata vara aceasta la o nunta organizata pe malul marii, trebuie sa stii ca tinuta clasica pentru ocaziile de acest gen nu va fi cea mai potrivita! In schimb, aceste evenimente sunt caracterizate prin lejeritate, prin libertate, atat in ceea ce priveste distractia, cat si tinuta!… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Igiena orala este extrem de importanta si trebuie sa inceapa inca de la aparitia primului dinte la copil. De multe ori, insa, chiar daca periajul dintilor se face de cel putin doua ori pe zi, pot aparea cariile daca nu se folosesc instrumentele corecte.

- Asadar, bine am venit cu totii intr-o noua saptamana palpitanta si plina de provocari, experiente si emotii, in care suntem sustinuti de astre pentru a ne trai experientele si implini destinele. Poti citi aici: A inceput zodia Berbecului! Ce inseamna pentru zodia ta? 5 moduri sa profiti de…

- Urmarește LIVE, de la ora 12:00, un nou episod al emisiunii ”Provocarea Unica”. Invitata de astazi este actrița Diana Dumitrescu. Ea va raspunde provocarilor noastre și va vorbi despre proiectele personale și profesionale.

- Elena Ionescu este insarcinata in 5 luni, fosta componenta a trupei Mandinga a vorbit pentru "Rai Da' Buni" despre fericitul eveniment din viata sa, scrie spynews.ro. Mai mult de atat, frumoasa cantareata a spus ca emisiunea "Rai Da' Buni" i-a adus noroc pe plan relational. Citeste si Iubitul…

- Berbec Sambata: Te simți foarte motivat și ai o senzație de satisfacție atunci cand vezi ca ai reușit sa inchei cu bine o etapa. Pas cu pas, totul merge foarte bine! Duminica: Daca tot e duminica, te poți bucura de o zi de liniște in compania persoanei iubite. Nu te gandi la tot felul…

- Stephan Hawking, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de știința din lume, a murit astazi, la varsta de 76 de ani, insa susținatorii teoriilor conspiraționale vin cu argumente și considera ca savantul ar fi murit cu mult timp in urma. Pe internet circula o serie de pareri conform carora adevaratul profesor…

- Filme romanesti, proiectate la un festival in Praga Institutul Cultural Roman de la Praga susține proiectiile filmelor romanesti la cea de-a XXV-a editie a Festivalului International de Film Febiofest, care va avea loc la Praga, in perioada 15-23 martie 2018. Ana, mon amour, regia: Cãlin…

- Seful PSD pare a se fi hotarat in privinta relatiei cu Irina Alexandra Tanase. Pe mana tinerei de doar 25 de ani a aparut un inel care nu mai lasa loc de interpretari. Irina Tanase a fost prezenta la Congresul PSD, unde a stat chiar in primul rand. Iar Liviu Dragnea a dat de inteles…

- Dupa ce Mel B a dezvaluit ca a fost invitata la nunta printului Harry cu Meghan Markle, alaturi de colegele ei din recent reunita trupa Spice Girls, una dintre cele cinci staruri a negat ca ar fi primit vreo invitatie.

- Ieri, Casa Corpului Didactic (CCD) Vaslui a gazduit activitatea de perfecționare a bibliotecarilor școlari și a responsabililor din centrele de documentare și informare. Liviu Munteanu, inițiatorul evenimentului, a propus celor prezenți o dezbatere pe tema ”Rolul bibliotecii/CDI in promovarea proprietații…

- Mihaela Radulescu a postat recent pe Instagram o noua fotografie care o prezinta pe vedeta intr-un costum negru. Pe langa fotografie, diva a scris si un indemn adresat fanilor ei care o urmaresc pe reteaua sociala.

- La evenimentul Brand Minds, printre cei care vor lua cuvantul este si Sophia, robotul dotat cu inteligenta artificiala, care a intrat in istorie dupa ce a primit cetatenia unui stat. Sophia a devenit cetatean al Arabiei Saudite, dupa ce a primit cetatenia in cadrul unui targ de investitii…

- Cati bani se dau la nunta in 2018. Cununia civila, cea religioasa și botezul sunt motive de bucurie sincera și de emoții puternice, mai ales atunci cand afli ca sora ta, fratele tau sau prietena cea mai buna ori prietenul cel mai apropiat se casatorește. Și, totuși, dupa ce asimilezi vestea cea mare,…

- Dieta part-time. Slabesti 3 kg in doua saptamani Ce-ai zice daca in locul lungilor diete restrictive ai tine un regim „part-time", care te ajuta sa scapi de 3 kg in doua saptamani? Ziua 1 Micul dejun:250 kcal -1 ceasca cafea sau ceai cu 1 lingurita zahar-200 ml suc proaspat…

- FECIOARA: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al fecioarei au avut multe de patimit in ultima perioada, insa in tot acest timp au tot sperat ca adevarul va ieși la iveala și ca cei care le-au facut rau vor fi pedepsiți. In luna martie lucrurile se vor schimba pentru acești nativi pentru…

- Mel B a confirmat ca formatia Spice Girls va participa la nunta printului Harry al Marii Britanii si al Irlandei de Nord cu logodnica lui, actrita Meghan Markle, informeaza marti Press Association. Invitata in platoul emisiunii de televiziune "The Real" din Statele Unite, Mel B a lasat sa se inteleaga…

- Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe care nu o intalnise niciodata. Familia lui a aranjat nunta cu un an in avans, dupa ce tatal miresei a stat trei ani in casa mirelui. Intreg evenimentul a decurs normal, exact cum fusese planificat,…

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov fac pași mari și frumoși impreuna. Sunt de doi ani impreuna, vor deveni parinți anul acesta și se vor și casatori. Iubitul fostei politiciene a vorbit, in exclusivitate pentru Click!, despre cum va fi rolul de tata de gemeni, dar si cand va avea loc nunta. Elena Udrea…

- Tatal lui Justin Bieber s-a casatorit, intr-o stațiune selecta din Jamaica, și a avut invitați puțini, aproximativ 30, din familie și amici buni. Fiul sau, celebrul Justin, a venit cu iubita lui, la fel de celebra, Selena Gomez. Jeremy Bieber a oficializat relația cu Chelsey Rebelo, și a facut-o in…

- Cele zece concurente pasesc in mare verva in platoul emisiunii astazi si, cu toate isi doresc, deopotriva, sa-si eclipseze contracandidatele, prin tinutele lor, in fata juratilor, scrie wowbiz.ro. Pentru ca este miercuri, Ilinca Vandici face anuntul mult asteptat chiar la inceputul emisiunii, dezvaluirea…

- S-a apucat de modeling in urma cu aproape trei ani, este caștigatoarea locului II al concursului de frumusețe „Miss Royal Models 2015” organizat la Craiova și face parte din echipa de modele a Agenției Vogue din Targu Jiu. Frumoasa bruneta este eleva in ultimul an la Colegiul Național „Ecaterina…

- Elena Basescu este insarcinata! Este vestea bomba a inceputului de saptamana. Odata cu aceasta confirmare a sarcinii, fiica cea mica a fostului presedinte al Romaniei a dezvaluit si daca va face sau nu nunta cu tatal copilului pe care il poarta in pantece.

- Ozana Barabancea si-a facut opreatie de micsorare a stomacului si a reusit sa slabeasca aproape 40 de kilograme. In prezent, are o silueta de invidiat. Invitata in cadrul unei emisiuni, vedeta a dezvaluit motivul pentru care a recurs la aceasta interventie chirurgicala. A

- Magda Ciumac, fosta soție a lui Tolea, a decis sa faca totul public despre relația pe care o are cu actualul sau iubit. Invitata in emisunea „Agenția VIP”, bruneta a dat carțile pe fața și a facut publica povestea pe care o traiește.

- Alege o zi favorabila care iți crește șansele, te ajuta sa ai mai mult noroc pentru a-ți atinge scopurile, sa ai rezultate complete. Realizezi ceva nou (client nou, calatorie), vrei mai multe surse (de venit, prieteni, investiții), iți marești șansele (negocieri, examene, contracte mult așteptate),…

- Mama este cea mai importanta persoana din viața ta, dar simți ca nu-i arați tot timpul cat de mult o apreciezi. Mereu gasești scuze cand vine vorba de relația cu mama ta – fie nu ai timp, fie nu dorești sa deranjezi, fie iți stabilești, mereu, alte prioritați. Insa anul acesta ți-ai propus sa faci ceva…

- Daca florile ar putea vorbi ar spune sigur „MINUNE”... Da, din mainile designerului Cristina LUPUT se nasc lucruri minunate. In Atelierul de Creatie „Bliss by Criss” din Buzau, "orasul cel mai frumos din lumea" asa cum spune Cristina, aranjamentele florale si nu numai sunt „diferite”. Pulberea de zane…

- Intrebata de ce Igor Dodon in continuare se bucura de cea mai mare incredere in randul populatiei, iar liderii de dreapta nu prea, presedintele PAS, Maia Sandu, considera ca acest fenomen este cauzat de numarul mare de minciuni pe care le-ar spune seful statului moldovenilor.

- Toate aparatele de care ai nevoie in bucatarie au astazi super reduceri la eMAG. Profita din plin de aceasta oferta pentru a achizitiona robotul visat sau espresorul de care ai atata nevoie dimineata.

- Este cea mai așteptata nunta a anului 2018, iar marele eveniment se apropie cu pași repezi. Pe 19 mai va avea loc nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. Mai mult ca celelalte cupluri regale care au mers la altar in ultimii ani, Harry și logodnica sa au vrut sa fie foarte…

- Fondatorul Microsoft a investit peste 40 milioane de dolari in Alianta mondiala pentru medicamentele destinate bovinelor, GALVmed, un ONG cu sediul in Edinburgh care realizeaza cercetari in domeniul vaccinarii bovinelor si genetica. Bill Gates se lanseaza in acest nou proiect "genetic" dupa…

- O femeie a fost parasita de logodnic, dupa ce aceasta a întârziat prea mult în ziua nunții. Nichola și-a planuit nunta timp de mai multe luni, dar o serie de incidente au împiedicat-o sa ajunga la timp la ceremonie, lasându-și logodnicul singur la altar. Cei…

- Actritele britanice Maisie Williams si Sophie Turner, care interpreteaza rolurile celor doua surori Stark, Arya si Sansa, din popularul serial Game of Thrones, au o relatie foarte buna si in viata reala. Astfel, Sophie i-a cerut lui Maisie sa-i fie domnisoara de onoare cand se va casatori, relateaza…

- In incercarea de a justifica necesitatea adoptarii legii ce interzice propaganda rusa in Republica Moldova, prim-ministrul Pavel Filip a adus drept exemplu reportajul realizat recent de catre Irada Zeinalova, jurnalista postului e televiziune NTV, care a ajuns la Chisinau la invitatia lui Igor Dodon.

- Cand vine vorba de ziua nuntii, majoritatea femeilor vor sa arate si sa se simta ca niste printese, intr-un decor de poveste. Cu toate acestea, nuntile clasice nu se mai numara printre preferintele tinerilor din ziua de astazi.

- Internauții se bucura de zapada de afara mai ceva decit copiii. In aceasta dimineața, rețelele de socializare au explodat la propriu, fiind invadate de fotografii care arata cit de frumos ninge afara.

- Corina Caragea si logodnicul ei s-au intors in Romania, dupa cateva saptamani de vacanta absolut superbe. Invitata intr-un platou de televiziune, prezentatoarea stirilor sportive de la PRO TV, a vorbit despre ziua in care va imbraca rochia alba de mireasa. De asemenea, ea a marturisit si care e tara…

- Cantaretul Enrique Iglesias si Anna Kournikova au devenit parinti. Fosta jucatoare de tenis, in varsta de 36 de ani, a nascut gemeni, un baiat si o fata. Cei doi copii, Nicholas and Lucy, au venit pe lume la mijlocul lunii decembrie, in Miami, Florida.

- Florin Salam a vorbit despre relatia cu Roxana Dobre, infidelitatile din cuplu, insa spune ca toate sunt trecatoare si se gandeste la nunta cu bruneta. Manelistul a marturisit ca-si doreste o nunta fastuoasa, la care sa aiba posibilitatea sa-si duca invitatii cu avionul la locatia evenimentului.

- In zilele noastre, telefoanele inteligente au performante si caracteristici din ce in ce mai avansate. Preturile lor pastreaza acelasi trend ascendent si chiar aici intervine si provocarea: cum poti sa pastrezi, sa protejezi investitia facuta intr-un smartphone? Raspunsul este unul simplu – alegi o…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Betty și Catalin Vișanescu, viitorul ei soț, au vorbit in cadrul emisiunii "Star Matinal" despre planurile lor de nunta. Artista a dezvaluit data nunții, cum va arata rochia și ce rol va avea tatal ei in marea zi.

- Berbec – Horoscop 31 decembrie 2017 Nu poti scapa de gafe, dar poti trece peste efectele lor cu o atitudine de copil nevinovat care nu stie ce face. Nu transforma o banala greseala intr-un dezastru, pentru ca nu are rost, deoarece problema pe care ai generat-o chiar tu intr-un moment…