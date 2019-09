Aloe vera, planta minune - Ce boli tratează de fapt

Aloe vera este o planta cu multiple intrebuintari. De exemplu, in medicina traditionala indiana, aloe vera este folosita pentru constipatie, afectiunile dermatologice, infestari cu viermi paraziti si infectii, pe cand in medicina chineza este recomandata in tratamentul infectiilor fungice, notează… [citeste mai departe]