Esti actionar la o companie straina? Cum iti vor fi taxate dividendele si cum poti evita dubla impunere

Stiri pe aceeasi tema

- 'China nu este singurul regim autoritar din lume, dar fara indoiala este cel mai bogat, cel mai puternic si cel mai dezvoltat in domeniul inteligentei artificiale', a spus el in cursul dineului pe care il organizeaza anual cu prilejul Forumului Economic Mondial (WEF). 'Asta face din Xi Jinping cel…

- Total rupt de evenimente, sau mimand ca nu stie de stingerea conflictului de munca din Oltenia,Sorin Bumb profita si da si el cu barda in PSD:Hodoronc-tronc, sustine nici mai mult, nici mai putin decat ca sectorul energetic este “victima haosului birocratic creat de guvernarea PSD”.Dar iata ce declara:…

- Parlamentul australian a aprobat controversata lege prin care companiile din domeniul tehnologiei sunt obligate sa le permita autoritatilor accesul la mesajele criptate ale utilizatorilor din mediul online (Assistance and Access Bill), iar atat companiile in cauza, cat si militantii pentru dreptul la…

- Sub sanctiunea amenzii, un vasluian, aflat la munca in strainatate, a fost notificat de catre ANAF sa se prezinte in termen de 15 zile in Romania pentru a-si onora obligatiile fiscale, raportat la veniturile realizate in Islanda, informeaza Adevarul.ro.Notificarea transmisa de ANAF, prin Administratia…

- Sub sanctiunea amenzii, un vasluian, aflat la munca in strainatate, a fost notificat de catre ANAF sa se prezinte in termen de 15 zile in Romania pentru a-si onora obligatiile fiscale, raportat la veniturile realizate in Islanda.

- Sub sanctiunea amenzii, un vasluian, aflat la munca in strainatate, a fost notificat de catre ANAF sa se prezinte in termen de 15 zile in Romania pentru a-si onora obligatiile fiscale, raportat la veniturile realizate in Islanda.

- Tim Cook, CEO-ul Apple, a criticat in ultimile cateva luni foarte mult Facebook si alte companii care prelucreaza date cu caracter personal ale utilizatorilor, spunand ca Apple nu s-ar afla niciodata intr-o situatie similara cu cea din scandalul Cambridge Analytica. Se pare ca Mark Zuckerberg, CEO-ul…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, s-a declarat, luni, in favoarea ajungerii la un acord cu privire la o taxa digitala la nivelul UE pentru gigantii Internetului cu prilejul reuniunii din decembrie a ministrilor europeni de Finante, adaugand ca sprijina modelul francez. Propunerea dezbatuta…