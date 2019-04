Ester Peony a cântat la cel mai mare eveniment pre-Eurovision din Europa Reprezentanta Romaniei la Eurovision 2019, Ester Peony, a cantat sambata seara, la cel mai mare eveniment pre-Eurovision din Europa. Ester a urcat pe scena Eurovision in concert din Amsterdam alaturi de aproape 30 dintre artiștii care vor concura la Tel Aviv, aducand On a Sunday in mijlocul fanilor Esc din Olanda. „Am mari emoții pentru seara de sambata, cand voi urca pentru prima data pe scena alaturi de mai mulți concurenți Esc 2019 la cel mai mare pre-party dedicat fenomenului. Eurovision in Concert e un eveniment uriaș, iar publicul din Amsterdam contribuie din plin, așa ca abia aștept sa-l… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

