Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi importanta in cadrul anchetei legate de crimele de la Caracal. Criminaliștii se pregatesc de o noua etapa a investigației, care pana acum s-a concentrat pe curtea lui Gheorghe Dinca, cel banuit ca a comis atrocitați greu de descris.

- Zi decisiva in ancheta crimelor de la Caracal. Criminalistii vor scana curtea lui Gheorghe Dinca dupa ce au curatat-o cu doua excavatoare. Curtea presupusului criminal din Caracal ascunde o groapa imensa. Criminalistii au gasit tone de materiale de constructie, amestecate cu haine si obiecte, posibile…

- Noi informații ies la iveala din ancheta crimelor din Caracal. Potrivit informațiilor, DIICOT a cerut informații din Italia despre activitatea infracționala a lui Dinca. Totodata s-au cerut și detalii despre...

- Ancheta in cazul crimelor din Caracal ia o turnura aparte. Avocatul Luizei Melencu, fata disparuta in urma cu cateva luni despre care se crede ca ar fi fost sechestrata si ucisa de Gheorghe Dinca, considera ca probele gasite in padure nu s-ar fi putut pastra atat de bine dupa atatea luni.

- Au aparut noi informații despre modul barbar in care Gheorghe Dinca le-ar fi luat viața celor doua fete. Potrivit unor surse, Dinca le-a povestit anchetatorilor cum s-a intamplat totul și la ce metode a recurs pentru a scapa de trupurile Alexandrei și Luizei. Criminaliștii fac noi investigații in…

- Scafandrii chemați sa caute probe in lacul din apropierea casei lui Gheorghe Dinca s-au retras fara sa gaseasca noi indicii. Intr-un butoi a fost gasit un inel ars care pare sa aparțina Alexandrei, tanara de 15 ani disparuta de miercuri, transmite Mediafax.Cautarile in lac au fost sistate…

- Scafandri din 3 județe au venit sa caute indicii noi intr-un lac din apropierea locuinței principalului suspect din Caracal. Criminaliștii au cercetat locuința lui Gheorghe Dinca pana la miezul nopții.