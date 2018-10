Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 august 2018, ora 18.25, un barbat a intrat intr o casa din Klagenfurt si s a indreptat catre apartamentul victimei, pe care a imobilizat o, lovit o si talharit o, aceasta suferind leziuni grave. Au fost sustrase cateva mii de euro, precum si bijuterii a caror valoare nu se cunoaste. Barbatul…

- In data de 04.10.2018, la ora 18.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Trecere a Frontierei... The post Urmariti general, depistați la granița de vest a țarii. Erau cautati de autoritatile romane pentru executarea unor pedepse privative de libertate appeared first on Renasterea banateana .

- La data de 30 septembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu-Jiu au depistat in trafic un tanar de 28 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe DE 79 Draguțești, avand o concentrație de 0.42 mg/l alcool pur in aerul expirat. Și polițiști din cadrul Serviciului…

- Competiția atletica “Alba Iulia City Race” a fost o reușita inca inainte de a incepe, prin numarul record de participare, cu peste 730 de concurenți, din toate colțurile țarii și de peste hotare, alergatori din Kenya, dar și peste 200 de copii . A fost o ediție speciala, prin care s-au celebrat cei…

- In secolul XX, un val de intelectuali romani parasea tara si se stabilea in Paris, acolo unde se formase nucleul cultural european. Pictori, scriitori, sculptori, muzicieni si fosti oameni politici s-au asezat sau au trait o perioada acolo, creandu-si operele si stabilind relatii de prietenie cu alti…

- Zeci de persoane s-au adunat inca de dimineata in Piata Victoriei, pregatiti cu tricouri cu mesaje precum „Nu mai vrem penali" si „Diaspora vine acasa", cu afise, pancarte, steaguri si chiar stickere. Acestia sunt pregatiti sa...

- Românii din toate colturile tarii se mobilizeaza pentru a veni la protestul care are loc astazi. Anuntat pe diverse grupuri de pe retelele de socializare înca de acum doua luni, mii de români au anuntat ca se întorc

- Un fost avocat austriac si-a recunoscut implicarea intr-un jaf prin care unei septuagenare i-au fost furate din locuinta lingouri de aur in valoare de 700.000 de euro, cu ajutorul unor spargatori romani, a declarat luni aparatorul sau, transmit dpa si AFP, citate de Agerpres. Potrivit actului…