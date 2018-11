Stiri pe aceeasi tema

- Pepe și Raluca formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Au impreuna doua fetițe și deși toata lumea se aștepta ca cei doi sa faca al treilea copil, ei bine, artistul și soția lui sunt hotarați sa mai aștepte. Daca Pepe are concerte pe banda rulanta și contracte de televiziune și se…

- Amanunte infioratoare au iesit la iveala dupa ce Nichol Kessinger, presupusa amanta a criminalului Chris Watts, a fost audiata. Conform declaratiilor femeii, barbatul i-ar fi scris imediat dupa ce a comis odioasa crima. "Gata, am scapat de ei!", i-ar fi scris barbatul amantei sale. Dorind…

- Un incident xocant a avut loc azi noapte, in comuna Geaca din Cluj. Un bErbat in varstE de 54 de ani xi-a ucis sotia de 50 de ani, strangand-o de gat. Explicatia dacE bErbat a xocat autoritEtile, care il vor supune unui expertize pentru a se afla dacE a avut discernEmant in momentul comiterii faptei.

- Un barbat si-a omorât sotia în locuinta din Geaca, judetul Cluj, dupa ce a primit unele semnale pentru a o ucide la o anumita ora. ”Un barbat de 51 de ani este cercetat pentru savârsirea infractiunii de omor dupa ce în noaptea de miercuri…

- 16 polițiști din India au primit pedeapsa capitala pentru uciderea a 42 de musulmani. Procesul in cazul carnagiului din 1987 a durat mai bine de 30 de ani. Un conflict intre polițiști și localnici a avut loc atunci in orașul Meerut din nordul țarii asiatice.

- Raducu Baltatescu si-a injunghiat sotia si socrii chiar in ziua Sfintilor Constantin si Elena. Barbatul in varsta de 43 de ani din comuna Agapia, Neamt, a fost condamnat la 9 ani de inchisoare.

- Un barbat din municipiul Barlad, judetul Vaslui, este acuzat ca si-a agresat sotia cu care se afla in proces de divort si a incercat sa o violeze in prezenta celor sase copii. De bataile sotului violent nu au scapat nici una dintre fiice, o adolescenta de 15 ani, dar nici soacra.

- O tanara de 19 ani din Sudan care și-a injunghiat mortal soțul in timp ce acesta o viola. Fata a fost condamnata la moarte pentru fapta sa, dar apoi sentința a fost preschimbata in inchisoare. Acum se cere din nou pedeapsa capitala pentru ea, scrie The Guardian. Noura Hussein a fost condamnata la moarte…