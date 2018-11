Este bine sa fim verticali si sa avem coloana vertebrala, sa evitam in viata idolatrizarea “mai marilor nostri”. Este un gest necrestinesc lingusirea sefilor. Ce scrie in Ceaslov? “Veniti sa ne inchinam si sa cadem la insusi Hristos Imparatul si Dumnezeul nostru!” Este o greseala fundamentala la noi in crestinism, care se repeta de mult, The post Este un gest necreștinesc lingușirea șefilor / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .