Este ŞOCANT! Fosta concurentă a unei emisiuni FAIMOASE a fost găsită MOARTĂ Aceasta a fost gasita zacand pe un pat, fara haine pe ea, și avand urme de cocaina asupra ei. Vedeta participase la o petrecere privata in Argentina. Cauza preliminara a morții este un accident vascular cerebral produs de alcool și cocaina, scrie potrivit Mirror. Totuți, rudele femeii suțin ca la mijloc este o mana criminala. Aceasta a susținut in trecut ca știe detalii despre o rețea de pornografie infantila in care sunt implicate mai multe vedeta, lucru care a adus-o in atenția presei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

