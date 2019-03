Este sigur. Theresa May va demisiona. Cine i-ar putea lua locul

Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May ar putea obține sprijin pentru Brexit, daca promite sa se retraga in funcția de premier, au declarat mai mulți membri de rang inalt ai Partidului Conservatori, pentru BBC. 11 membri ai cabinetului au confirmat deja, pentru Sunday Times, ca vor ca May sa demisioneze. May se afla sub o presiune…

- Soarta Brexitului devine incerta in cazul in care Theresa May va fi inlaturata din fruntea guvernului. Nu este clar cum, cand si chiar daca Marea Britanie va parasi UE. May, care a votat pentru ramanerea in UE si si-a castigat pozitia politica in haosul de dupa referendumul din 2016, a promis…

- Mai multe sute de mii de persoane care nu doresc retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana au manifestat sambata in centrul Londrei pentru a solicita organizarea unui al doilea referendum pentru sau impotriva Brexitului, informeaza Reuters, citat de Agerpres.roParticipantii au desfasurat pancarte,…

- Spania este dispusa sa acorde un timp suplimentar Marii Britanii pentru evitarea unui Brexit fara acord, dar o decizie cu privire la amanarea 'divortului' nu poate interveni mai devreme de saptamana viitoare, a indicat ministrul de externe spaniol, Josep Borrell, intr-un interviu pentru Reuters,…

- Regatul Unit a incheiat un aranjament pentru a continua sa faca comert cu Islanda si Norvegia in cazul unei iesiri fara acord din Uniunea Europeana (UE), a anuntat ministrul Comertului Liam Fox, relateaza Reuters. În cazul în care Londra părăseşte UE fără acord la…

- Mai sunt doar trei saptamani pana la termenul stabilit pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana și discuțiile – fara vreo perspectiva clara – continua intre Londra și Bruxelles. La capatul reuniunii de marți seara, ce a durat mai bine de trei ore, negociatorul-șef european Michel Barnier,…

- Theresa May a anunțat deja ca acordul de ieșire din UE nu va fi supus din nou votului Parlamentului miercurea viitoare, cum era planificat, ci in 12 martie, cu doar 17 zile inaintea termenului de plecare din UE. Chiar daca opoziția laburista a acuzat-o de iresponsabilitate. Liderii europeni de la cel…

- Un astfel de deznodamant ar „afecta enorm” relatiile politicienilor cu votantii si reputatia globala a Marii Britanii, a avertizat Hunt. „Daca noi, clasa politica, nu vom livra Brexitul, acest lucru ar fi o incalcare fundamentala a increderii intre oameni si politicieni si cred ca ar fi ceva ce am…