Este real, Jakarta se scufundă în mare. Preşedintele Indoneziei a anunţat unde va muta capitala ţării Jakarta, actuala capitala a Indoneziei, un oras cu zece milioane de locuitori, pur și simplu se scufunda. Parți din oraș se scufunda chiar și cu 25 de centimetri pe an, iar jumatate din capitala se afla deja sub nivelul marii. Inca nu a fost stabilit un nume pentru noua capitala a Indoneziei, dar se estimeaza ca ambițiosul proiect va costa circa 33 de miliarde de dolari. In ultimii 20 de ani, in Indonezia s-a desfașurat un amplu program de descentralizare, intr-o incercare de a transfera mai multa putere și resurse financiare catre muncipalitați. Asta in contextul in care mare parte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

