Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu a vorbit despre revenirea sa printre jurații de la emisiunea Vocea Romaniei, transmisa de Pro TV. In urma cu cateva zile s-a aflat ca Horia Brenciu revine in postura de jurat la emisiunea Vocea Romaniei. Pe contul sau de socializare, artistul a vorbit despre revenirea la Vocea Romaniei,…

- Mircea Draghici, fostul trezorier al PSD din perioada Dragnea, a fost zgârcit la declarații la ieșirea din sediul DNA, unde i s-a schimbat încadrarea din martor în inculpat, dar ulterior a postat un text pe Facebook în care

- Pericol major de infestare cu West Nile in Grecia, una dintre destinațiile turistice preferate ale moldovenilor. Aproximativ 400 de europeni au decedat in 2018 dupa ce au fost infestați cu acest virus.

- Ce tare și ce pervers e afrodiziacul asta numit putere, cat de ușor ia mințile omului! Cum il impinge la umflarea peste masura a eului și la lucruri iraționale! Ajunși undeva, sus de tot, unii se cred niște zeitați carora le este permis orice, și se poarta de parca-s eterni. Uita cat de mult adevar…

- Simona va juca, astazi (ora 13.00, Digi Sport), in turul II de la Madrid cu o adversara aflata in mare forma, care a castigat sapte din ultimele opt partide disputate si care o conduce pe constanteanca in intalnirile directe.

- Un tanar de 20 de ani din comuna Valea Moldovei a fost arestat preventiv pentru comiterea infracțiunilor de viol și talharie calificata, fiind acuzat ca a urmarit o femeie care se intorcea seara de la serviciu și, dupa ce a lovit-o și amenințat-o, a violat-o și apoi i-a furat banii din portofel. In…

- Dupa sedinta solemna a Parlamentului, Dragnea, Tariceanu, Dancila si mai multi ministri au intrat in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Ulterior, si Tudorel Toader a intrat la intalnire, spunand: "Ma asteapta doamna premier". Președintele Klaus Iohannis a lansat, marți, un atac…

- Gigi Becali cere arbitri straini la meciurile cu CFR Cluj, dupa ce brigada care a condus partida FCSB - CSU Craiova, cu Ovidiu Hategan la centru, a anulat un gol echipei gazda, relateaza news.roVezi și: Traian Basescu profețește un CUTREMUR pe scena politica: va fi vai și amar de Dragnea!…