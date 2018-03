Stiri pe aceeasi tema

- De doar 15 zile a avut nevoie Viorica Dancila sa treaca de la o exterma la alta! Pe data de 22 februarie, pentru prima data, Viorica Dancila anunța ca NU VA CANDIDA la Congresul PSD pentru vreo funcție. Și, doamna premier, oferea și argumentele care o impiedicau.”Consider ca functia de prim-ministru…

- O educatoare de la gradinița 78 locuiește cu soțul și cei doi copii ai sai într-o debara a instituției preșcolare. Publika.md scrie ca totul a ieșit la iveala dupa ce parinții s-au revoltat când au aflat ca grupa pe care o frecventeaza micutii lor va fi desființata. Cazul a ajuns și…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti suspendarea din functie a procurorului Mircea Negulescu, pana la solutionarea recursului formulat de anchetator impotriva deciziei de excludere din magistratura, hotarare pronuntata de acelasi...

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Luni, indicele a scazut dupa opt zile consecutive de stagnare. Vineri, indicele a stagnat la 2,09- pentru a opta zi consecutiv. Marti, 20 februarie, acesta a urcat la 2,09-, cel mai mare…

- Primaria Municipiului Ploiesti informeaza ploiestenii ca beneficiarii de ajutor social si de masa la cantina vor efectua orele in folosul comunitatii in aceasta perioada prin indepartarea stratului de zapada si de gheata in diferite zone din oras. Beneficiarii de ajutor social, in functie de numarul…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, continua seria de reforme declansate anul trecut. Intreaga conducere a armatei, inclusiv sefi din cadrul statului major au fost inlocuiti fara nicio explicatie.

- Cadrele medicale de la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta fac un apel catre cetateni pentru a dona sange indiferent de grupa sanguina. Facem acest apel catre dumneavoastra intrucat numarul persoanelor care au donat sange s a redus cu aproximativ 50 in ultimile doua saptamani. Este nevoie…

- Reprezentantii Ryanair sustin ca ar putea sa reinceapa sa opereze pe Aeroportul Timisoara, in functie de conditiile pietei, dupa ce saptamana trecuta a precizat cu incepand cu data de 25 martie va inchide aceasta baza.

- Ca urmare a solicitarilor reprezentanților mass media privind exprimarea unui punct de vedere fața de Dupa anunțul ministrului Justiției privind „declanșarea procedurii de revocare a doamnei Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție”, Biroul de ...

- Acuzatii extrem de grave ale lui Tudorel Toader la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit si a lansat afirmatii grave. A vorbit despre falsificari de probe ale procurorilor DNA, dar si despre celebrul Mircea Negulescu. La finalul celor 20 de puncte pe care le-a prezentat si…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal, transmite News.ro . “Sa vedem ce stabilim…

- Romania se pregatește la Cluj pentru duelurile din preliminariile World Cup 2019 Echipa de baschet masculin s-a reunit la Cluj-Napoca pentru a pregati meciurile din Grupa D a preliminariilor. Echipa antrenata de Zare Markovski va disputa doua meciuri în aceasta perioada, cu Croația, în…

- Sase dintre inspectorii scolari judeteni revocati de fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, care au fost repusi in functii de justitie, au primit din nou calificativ nesatisfacator din partea Ministerului Educatiei Nationale. Asta inseamna ca au fost din nou demisi din functie. Acestia sustin ca evaluarea…

- Henry Bolton, liderul UKIP, a fost revocat din funcție ca urmare a unor mesaj rasiste dat de iubita lui Jo Marney despre Meghan Markle, logodnica prințului Harry, scrie BBC News. Membrii Partidului Independenței din Marea Britanie au votat sa-l revoce din funcție pe liderul Henry Bolton dupa controversa…

- Declaratiile sefei DNA au provocat reactii diferite pe scena politica. Presedintele Senatului a fost vehement si a subliniat ca Laura Codruta Kovesi nu vede problemele din propria institutie.

- BERBEC Zambila este o floare grațioasa, la fel ca tine. Nu se ofera cadou in orice moment, pentru ca are o insemnatate speciala. TAUR Iasomia simbolizeaza amabilitatea, fericirea, liniștea, armonia pura. Aceasta floare iți va fi o reala amuleta toata primavara. Citeste…

- Calificata in sferturile de finala ale Cupei EHF dupa o pauza de cinci ani, echipa antrenata de Gheorghe Tadici isi va afla marti adversara din aceasta faza a competitiei, tragerea la sorti fiind programata la ora 12 (ora Romaniei), la Viena. Cu patru victorii si doua infrangeri in grupe, HC Zalau ocupa…

- Grupa A: tipul agricultorului Potrivit antropologilor, grupa sangvina A s-a format in perioada de trecere de la vanatoare la agricultura, cand alimentația a inceput sa fie diversificata. Cei care aparțin acestei grupe au nevoie de alimente care susțin sistemul imunitar. Trebuie sa manance…

- Dar la acest moment, totul pare neclar pentru ca nu ne impacteaza inca viitorul direct sau imediat, desi simtim in aer intensitatea energetica prezenta. Adanc in noi, simtim ca ea va avea un efect profund asupra viitorului nostru, dar nu putem intui exact care vor fi aceste schimbari. Chiar…

- Zeci de cadre didactice pensionabile din județ vor putea profesa și in anul școlar 2018-2019. Este vorba despre 87 de invațatori și profesori care vor indeplini condițiile de pensionare la data de 1 septembrie 2018 și pentru care conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vaslui a aprobat solicitarile…

- CSA Steaua, victorie la limita in Liga Campionilor la polo pe apa. Campioana Romaniei a reusit primul succes in propriul bazin in Grupa B a Ligii Campionilor, 9-8 (4-1, 1-3, 2-2, 2-2) cu echipa olandeza AZC Alphen. CSA Steaua Stirom Bucuresti a avut un meci mult mai dificil decat cel din Olanda, in…

- HOROSCOP BERBEC Participa cu entuziasm la orice confruntare de natura intelectuala, pentru ca esti foarte bine pregatit din acest punct de vedere. Detii informatiile si cunostintele necesare pentru orice competitie de idei, examenele pot fi trecute cu brio, discutiile cu persoanele care…

- Marius Copil s-a impus dupa un meci care a durat 51 de minute. Sambata, in prima zi a confruntarii de la Pitra Neamt, Nicolae Frunza, locul 596 ATP, a fost invins de Ugo Nastasi, scor 7-6 (5), 1-6, 6-3, iar Copil l-a intrecut pe Christophe Tholl, cu scorul de 6-3, 6-2. Duminica, cuplul…

- Ce vis ti se indeplineste luna astaZODIILE DE PAMANT: TAUR – Luna aceasta e foarte probabil sa iti cumperi un obiect dupa care tanjeai de multa vreme. Zilele norocoase: 16 si 17 februarie. FECIOARA – Ai sansa sa calatoresti, sa ajungi intr-un loc idilic, unde te poti incarca energetic.…

- ROMANIA CANADA FED CUP. Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei, a decis sa mizeze pe Simona Halep, locul 2 WTA, Sorana Cirstea, locul 36 WTA, Irina Begu, 37 WTA și Raluca Olaru, locul 45 WTA la dublu. ROMANIA CANADA FED CUP. Meciul de Fed Cup Romania - Canada va avea loc…

- Iata ce sa gatesti in functie de zodie. Berbec Semne de foc, Berbecii sunt puternici, curajosi, deseori considerati gresit ca fiind insensibili.Caracteristici mancare: Berbecii sunt atrasi de culorile stralucitoare, vibrante, precum rosu, maro si verde. De aceea le place sa manance…

- Reprezentativa Romaniei va evolua in grupa a patra a Seriei C din cadrul Ligii Natiunilor, alaturi de selectionatele Serbiei, Muntenegrului si Lituaniei, s-a stabilit, miercuri, la tragerea la sorti de la Lausanne. Romania a facut parte din esalonul al treilea valoric, fiind cap de serie. Datele…

- Azi, la Lausanne, a avut lot tragerea la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor, competiție care ofera acces spre EURO 2020. Romania este in Divizia C, in grupa 4 alaturi de Serbia, Muntenegru și Lituania. Victor Pițurca, fostul selecționer al Romaniei, a aflat de la Gazeta Sporturilor componența grupei…

- Petru Gontea parasește fotoliul de șef al Direcției locativ-comunale. Anunțul a fost facut astazi de catre primarul general interimar, Silvia Radu. „Daca vorbim de Direcția locativ-comunala, atunci trebuie de luat masuri. Nu vreau sa dau toata vina pe domnul Gontea, dar am convenit…

- Echipele Frantei si Croatiei au obtinut sambata victorii in grupa principala I a EURO 2018 de handbal masculin din Croatia si s-au apropiat si mai mult de semifinalele competitiei. Franta, tripla campioana europeana, a invins Suedia cu 23-17, iar Croatia a intrecut Norvegia, vicecampioana…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi in Monitorul Oficial. Conform aceleiasi decizii, Marcelica Paun, director al Directiei juridice si administrative,…

- Vizita premierului Japoniei este una istorica, noteaza publicațiile centrale. ”Premierul Japoniei a calatorit 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, dar a descoperit ca omologul sau roman nu mai era in functie pentru a-l intampina. Shinzo Abe este primul…

- Avocatul Poporului a formulat o acțiune in contencios administrativ prin care solicita anularea Deciziei nr. 93/26 aprilie 2017, emisa in mod nelegal de catre Direcția pentru Agricultura Județeana Prahova, prin care s-a dispus incetarea de drept a raportului de serviciu al unui petent, reincadrarea…

- Echipa nationala masculina de handbal a Romaniei s a calificat in play off ul Campionatului Mondial din 2019, din Germania si Danemarca, dupa ce au castigat grupa 3 de calificare, care s a jucat in Italia, la Bolzano.In ultimul meci din grupa, Romania a remizat cu Ucraina, scor 26 26, 14 11 la pauza…

- Privește rapid imaginea de mai sus și vezi ce înseamna daca vezi prima data un craniu, o fata, ori pur și simplu priveliștea. O fata - ești misterios și creativ Un craniu - ești o persoana toleranta și empatica, care primește cu bucurie toate opiniile celor din jur. …

- Robert Lupu, selecționerul naționalei de futsal a Romaniei, a anunțat lotul pentru Euro 2018. In ultimul cantonament dinaintea decolarii spre Slovenia, Lupu a oprit doar 15 jucatori, dintre care va renunța la unul dintre cei trei portari. Iata lotul, potrivit frf.ro : Vlad Iancu (Informatica Timișoara),…

- Anul 2018 are o multime de surprize pentru toti oamenii. Vibratia nasterii ne ajuta sa stim dinainte ce ne asteapta. Pentru a o calcula este nevoie sa adunam toate cifrele care compun data nasterii.

- Ministrul Justiției a declarat la ieșirea de la ședința Consiliului Superior al Magistraturii ca a luat o decizie in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi, procurorul sef al DNA. Tudorel Toader a facut o evaluare a activitații procurorului sef si anunța zilele trecute ca urmeaza sa decida daca…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis din nou suspendarea temporara președintelui Igor Dodon din funcție, pentru ca Guvernul sa poata numi in funcție noii miniștri, propuși de Partidul Democrat. Igor Dodon este liderul socialiștilor pro-Moscova, iar Partidul Democrat duce o politica pro-UE,…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,05%, cel mai mic din ultima luna si jumatate, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), transmite News.ro . Robor la 3 luni este indicatorul principal…

- SummSam Haskell, CEO-ul Miss America, a demisionat dupa ce organizatia l-a suspendat din cauza comentariilor vulgare facute la adresa concurentelor si dupa ce zeci de femei au trimis o scrisoare deschisa in care i-au cerut sa paraseasca functia.

- NEWS ALERT Naționala de handbal feminin vine in 2018 la Cluj Romania va evolua in 2018 la Sala Polivalenta din Cluj, intr-o partida din preliminariile Campionatului European programat in același an. Pe 25 martie 2018, la Sala Polivalenta din Cluj, "tricolorele" vor înfrunta Rusia în…

- Probabil ai observat faptul ca multe diete recomanda sa consumi apa cu lamaie, pentru a grabi procesul de ardere a caloriilor. Exista o bautura și mai puternica ce te poate ajuta sa slabești!

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, mai multe decrete de eliberare din functie a unor judecatori si procurori ce s-au pensionat, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis Agerpres.Seful statului a semnat eliberarea din functie a Lilianei Misirgic - judecator…

- Parlamentul Republicii Moldova l-a numit, vineri, pentru un mandat de cinci ani, pe Bogdan Zumbreanu in funcția de director la Centrului Național Anticorupție. Noul șef a oferit primul sau interviu, in aceasta calitate, portalului TRIBUNA, unde a vorbit despre planurile sale pentru CNA cat și despre…

- Este foarte bine sa-ți faci din timp planuri legate de decorațiunile de sarbatori, menite sa-ți transforme casa intr-un camin ospitalier, gata sa-și primeasca invitații. Din dorința de a obține frumosul cu orice preț, riști insa sa obții efecte contrarii. Iata regulile de care e bine sa ții…

- In acest an echipa nationala de tineret a Republicii Moldova a jucat 6 partide in preliminariile Campionatului European din 2019.Fotbalistii nostri au inceput in forta si au invins cu 2-0 pe San Marino in primul meci, insa a urmat apoi o serie de cinci infrangeri la rand.