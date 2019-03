Stiri pe aceeasi tema

- Este saptamana alba pentru credinciosii ortodocsi. Asta inseamna ca renuntam la carne, dar putem manca oua si branza. Este perioada care face trecerea spre cel mai aspru si cel mai lung post din an, cel al Pastelui. Preotii ne recomanda sa renuntam, treptat, la ceea ce ne face placere.

- Preoții și profesorii din cadrul Protopopiatului Ortodox Roman Dej s-au intalnit in ședința de lucru in Sala „Protopop Teofil Herineanu” a Protopopiatului Ortodox Roman Dej. In cadrul ședinței de lucru au avut loc mai multe discuții, printre care finalizarea proiectului pentru concursul național catehetic…

- FOTO – Arhiva Bugetarii ar putea beneficia de o noua minivacanța in luna aprilie a acestui an, in perioada Paștelui. Daca Guvernul va decide sa acorde o zi libera intre sarbatorile pascale și ziua de 1 Mai, bugetarii ar putea beneficia de o minivacanța de 6 zile. Dat fiind faptul ca in acest an Paștele…

- Parinții mei au ramas impreuna „de dragul meu’. Mai mult, mi-au și spus acest lucru și acum, imi este foarte clar ca eu sunt in continuare liantul dintre ei. Dar simt ca sunt ca un parinte pentru ei și nu vreau asta. Am 28 de ani și inca locuiesc cu parinții. Aș fi vrut sa plec, sa ma mut singura…

- Un preot și soția lui au murit in accidentul de circulație produs in apropiere de Slobozia, miercuri dimineața. Parintele era la volanul mașinii care a intrat pe contrasens, izbindu-se de un TIR. Identitatea victimelor s-a aflat la cateva ore de la groaznicul accident de circulație, polițiștii stabilind…

- Preoții au caștigat cel puțin 2.000 de euro de Boboteaza și, in funcție de parohiile pe care le pastoresc, unii dintre ei au obținut chiar și 6.000 de euro. Banii i-au primit in aproape trei zile de la creștinii carora le-au sfințit casele in primele zile din noul an. Pentru preoții ortodocși din toata…

- Invitat la Jurnalul de Seara, editorialistul a comentat modul in care Viorica Dancila a reactionat fata de prezenta sefului statului in Palatul Victoria. Cristian Tudor Popescu: „Dancila l-a dat afara pe domnul Iohannis. Iohannis a venit cu glas mare acolo, s-a asezat si a spus: . i-a zis Dancila.…