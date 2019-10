Stiri pe aceeasi tema

- Succesul fotografiilor si videoclipurilor devenite virale alimenteaza manipularile prin retelele de socializare si platforme online. Focusul manipulatorilor se concentreaza în speical pe YouTube si Instagram, în ultima perioada, chiar daca Facebook ramâne principala sursa, sustine…

- Cea mai mare retea sociala a trecut la fapte si a inceput sa testeze ascunderea numarului de like-uri la postari, pentru a vedea ce efect are asupra oamenilor si cum se schimba exprimarea acestora in cadrul retelei. Dupa ce vreme de mai multe luni a testat formele si mijloacele tehnice prin…

- In codul sursa al aplicatiei Facebook de Android a fost descoperit un nou mod de afisare a reactiilor pe care prietenii le au la un anumit post. In acest caz, sunt afisate numele catorva persoane care au dat like, insa lipseste cifra exacta a numarului de like-uri. Facebook a confirmat deja…

- Facebook testeaza o noua modificare in feed-urile utilizatorilor. De ce vrea sa elimine numarul de like-uri Cea mai mare retea sociala testeaza in prezent posibilitatea ascunderii numarului de like-uri primite de o postare. În codul sursă al aplicaţiei Facebook de Android a fost descoperit…

- Cea mai mare retea sociala testeaza in prezent posibilitatea ascunderii numarului de like-uri primite de o postare. In codul sursa al aplicatiei Facebook de Android a fost descoperit un nou mod de afisare a reactiilor pe care prietenii le au la un anumit post. In acest caz, sunt afisate numele…

- Este oficial! Se schimba numele rețelelor WhatsApp și Instagram. Facebook anunta ca va schimba numele produselor WhatsApp si Instagram, adaugand la amandoua sintagma “from Facebook”. WhatsApp devine “WhatsApp from Facebook”, iar Instagram nu mai este doar Instagram, ci “Instagram from Facebook”. Noile…

- Facebook a picat duminica in mai multe țari, inclusiv in Romania. Utilizatorii s-au plans de mai multe probleme, inclusiv ca nu pot accesa rețeaua de socializare. Probleme s-au inregistrat și la Instagram. The post Facebook și Instagram au picat. Probleme raportate in Romania și alte tari appeared…

- O noua aplicatie pentru smartphone iti arata toate locurile pe care prietenii tai de pe Instagram le-au vizitat de cand si-au creat profilul - si, in mod similar, le arata prietenilor tai care au descarcat-o toate locurile in care ai fost tu. Aplicatia ii ofera astfel oricaruia dintre followerii…