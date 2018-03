Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile.

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, potrivit AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Un numar de 11 state au resuscitat joi, in Chile, Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), considerat terminat in urma cu un an odata cu retragerea Statelor Unite, relateaza AFP, care apreciaza evenimentul ca un semnal puternic in fata tentatiilor protectioniste. Ministrii de externe sau ai comertului…

- Unsprezece tari semneaza Acordul complet si progresiv de parteneriat transpacific (TPP), fara Statele Unite, in contextul in care presedintele Donald Trump a decis retragerea din acest tratat, relateaza site-ul agentiei Reuters. Versiunea finala a acordului a fost prezentata in Noua Zeelanda…

- Dupa ce a dus echipa in play-off-ul Ligii 1 și a eliminat-o pe Dinamo din sferturile Cupei, Devis Mangia a dat lovitura. Antrenorul italian de 43 de ani a semnat prelungirea contractului cu U Craiova. Noua ințelegere este valabila pe trei ani, așa cum a anunțat impresarul acestuia, Pietro Chiodi. Mangia…

- Vlad Chiricheș (28 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Napoli la data 30 iulie 2022. Maurizio Sarri, tehnicianul lui Napoli, il considera pe Chiricheș o "dublura" indispensabila pentru Raul Albiol și Kalidou Koulibaly și l-a convins sa semneze prelungirea contractului. Capitanul naționalei…

- Stockholm este in topul listei celor mai ecologice 10 capitale ale lumii. Acest lucru il scrie ziarul britanic The Telegraph, care a alcatuit acest rating in baza datelor Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Pe locul doi al listei a ajuns Wellington (Noua Zeelanda), iar pe locul trei - Canberra…

- Dupa doua luni de cand vizele pentru Canada au fost ridicate, romanii au luat cu asalt aceasta tara si au cerut azil in numar foarte mare. Daca ritmul va continua, atunci e posibil ca restrictiile sa fie reintroduse. Potrivit Politics.ca, nu mai putin de 232 de conationali au facut astfel…

- La fabrica Ford din Craiova, a inceput la sfarsitul anului trecut greva, chiar dupa ce a fost semnat contractul colectiv de munca. Angajatii au fost nemultumiti de forma in care sindicatul a negociat cu administratia noua grila de salarizare.

- Deși a negociat cu mai multe cluburi din Argentina, Maxi Oliva ramane in Liga 1, la ACS Poli Timișoara. Fundașul argentinian a fost exclus din lotul lui Dinamo in aceasta iarna și a ajuns la un acord cu formația antrenata de Leo Grozavu. Oliva, 28 de ani, a semnat un contract valabil pana in vara, cu…

- VALENTINE'S DAYS. Ziua isi ia numele de la un sfant celebru, despre care au aparut, de-a lungul timpului, mai multe povesti. In credinta populara, Sfantul Valentin a fost un preot in Roma celui de-al treilea secol. Imparatul Claudiu II a interzis casatoriile, pentru ca, spunea el, barbatii…

- Reprezentantii Google au anuntat ca serviciul YouTube Red va putea fi accesat in peste 100 de tari, transmite News.ro . Seful YouTube, Susan Wojcicki, a declarat in cadrul conferintei Code Media, care are loc zilele acestea in Huntington Beach, California, ca serviciul contra cost YouTube Red va fi…

- Cinci imigranti romani au fost capturati de autoritatile americane in timp ce incercau sa patrunda ilegal din Canada in Statele Unite, anunta procurori din SUA. Potrivit procurorilor din SUA, un barbat din Mexic si unul din G...

- Ultima veste uriașa primita de Romania de la UE: „A sosit timpul…” Ce se va intampla cu țara noastraJuncker a declarat miercuri ca „statul de drept nu e optional in UE” si a intarit nevoia unui proiect european care sa fie bazat pe libertatea, egalitate de sanse si statul de drept. Juncker a mai spus…

- Nivelul de incredere a populației Statelor Unite sufera anul acesta cea mai mare scadere din istoria sondajelor. Barometrul de Incredere Edelman 2018 arata ca oamenii au așteptari mai mari de la conducerile instituțiilor la care lucreaza, decat de la guvernanți. Astfel, lumea se așteapta ca mediul de…

- Acordul NAFTA va fi renegociat cu succes si nu va fi foarte diferit fata de versiunea sa actuala, anticipeaza majoritatea analistilor intervievati de Reuters in aceasta saptamana. Doar 4 din cei 45 economisti participanti la sondaj au afirmat ca acordul va fi desfiintat, iar restul se asteapta ca…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Dan Merisca (45 de ani) este un stomatolog din Arad pasionat de pictura. Pana in momentul de fata, artistul are peste 1.000 de tablouri realizate, unele dintre ele aflate in colectii private din Canada, Peru, Sri Lanka sau Australia.

- Steven Mnuchin, secretarul de Trezorerie al SUA, a declarat joi ca se asteapta ca Statele Unite sa renegocieze acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) cu Canada si Mexic sau sa renunte definitiv la acest acord, relateaza Reuters.

- Brazilianul Philippe Coutinho, fostul mijlocas ofensiv al echipei engleze de fotbal Liverpool, a semnat oficial cu FC Barcelona un contract pana in 2023, el devenind al treilea cel mai scump jucator de fotbal din istorie (120 de milioane de euro, plus 40 de milioane in bonusuri), conform presei iberice).…

- Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Pearson din Toronto, Canada. Pasagerii și echipajul au fost evacuați nevatamați. Conform sursei citate, o aeronava avand 168 de pasageri plus 6 membri ai echipajului, care tocmai aterizase venind de la Cancun, Mexic, si se pregatea sa debarce pasagerii,…

- Marea Britanie a initiat discutii informale in vederea eventualei aderari, dupa iesirea din Uniunea Europeana, la Tratatul de Parteneriat Trans-Pacific (TPP), desi natiunea nu este situata in aceasta regiune, informeaza cotidianul Financial Times. Propunerea apartine Departamentului britanic…

- Acordul de parteneriat transpacific (TPP), care este de asteptat sa creeze cea mai mare zona de liber schimb din lume, a fost semnat in 2016 de cele 12 tari partenere in cadrul unei ceremonii in Noua Zeelanda. Australia, Brunei, Canada, Chile, Japonia, Malaezia, Mexic, Noua Zeelanda, Peru, Singapore,…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- FIFA a anunțat pe data de 8 decembrie ca Paolo Guerrero, capitanul naționalei statului Peru, va fi suspendat un an, dupa ce e a fost depistat pozitiv cu cocaina. Fostul jucator al echipei Bayern Munchen urma sa rateze astfel Campionatul Mondial din 2018, competiție care se va desfașura in Rusia,…