Este oficial! Schimbări importante privind concediu de odihnă începând cu ianuarie 2019 Odata cu noul an, au intrat in vigoare mai multe prevederi importante privind concediu de odihna la care orice angajat din Romania are dreptul. La acordarea concediului de odihna nu se tine cont de perioada de concediu de crestere si salariatii de alte religii decat cea crestin-ortodoxa trebuie sa beneficieze de zile libere in afara sarbatorilor legale. Acestea reprezinta o parte dintre principalele modificari in privinta reglementarii privind concediul de odihna, aparute recent, scrie avocatnet.ro . In primul rand, salariatii de alta religie decat cea crestin-ortodoxa beneficiaza de zile libere… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

