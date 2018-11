Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul s a hotarat cand va adopta Romania moneda euro, iar anuntul a fost facut de Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, scrie Antena 3.ro. Potrivit declaratiilor ministrului, Romania va trece la moneda euro in 2024. "In 2024. Asa este calendarul oficial", a spus Eugen Teodorovici,…

