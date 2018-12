Este OFICIAL: Rusia A ATACAT Cehia

In spatele atacurilor informatice care au vizat anul trecut Ministerul ceh de Externe s-au aflat serviciile secrete ruse, afirma serviciul de contrainformatii al Republicii Cehe, BIS, in ultima editie a raportului sau anual, facut public luni, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Potrivit raportului, doua atacuri separate care au vizat Ministerul de Externe ceh au fost lansate de gruparea de piraterie informatica APT28, care are legaturi cu guvernul rus si a mai fost invinuita in trecut de atacuri in Germania si SUA.

"Toate constatarile indica fara dubiu spre campania de ciberspionaj…