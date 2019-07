Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea privind votul anticipat si prin corespondenta pentru romanii din strainatate. ‘Promulg astazi, aici, acum legea care ar trebui sa le asigure romanilor din strainatate posibilitatea sa-si exercite dreptul de vot fara sa mai fie nevoiti sa astepte ore…

- Votul in strainatate se va desfașura pe parcursul a trei zile. In țara, va ramane o zi. Este corect ca romanii ce continua sa traiasca și sa munceasca in țara lor sa voteze doar o zi, iar cei care au plecat in strainatate sa voteze trei zile? Este corect ca in Romania, secțiile de votare sa se inchida…

- Președintele Klaus Iohannis s-a declarat luni, la Palatul Cotroceni, deranjat de situația romanilor care au stat la cozi sa voteze in Diaspora și a cerut instituțiilor sa nu fie impotriva cetațenilor.„Este inacceptabila bataia de joc a autoritatilor la adresa romanilor din Diaspora, romanii…

- Update: "Romanii au fost supusi unor noi umilinte din partea unor guvernanti incapabili sa inteleaga ca rolul lor e sa fie in sluja cetateanului, nu impotriva lui. Eu cer ca dupa incidentele grave din 2014 care s-au repetat ieri sa ia masuri urgente pentru ca romanii din Diaspora sa poata vota in conditii…

- Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit ca nu va prelungi programul de vot, dupa ora 21.00 in sectiile de votare din strainatate, a confirmat pentru Ziare.com Marian Muhulet, purtatorul de cuvant al BEC. Presedintele Biroului Electoral pentru Sectiile de Vot din Strainatate (BESVS) Florentina…

- REZULTATE REFERENDUM JUSTIȚIE 2019. Romania vs. Diaspora Sondajul a fost realizat cu doar cateva zile inainte de votul la alegerile europarlamentare și la referendumul pe justiție inițiat de catre președintele Klaus Iohannis. REZULTATE REFERENDUM JUSTIȚIE 2019. Romania vs. Diaspora Rezultatul…

- CNA: Referendumul din 26 mai poate fi dezbatut in emisiunile electorale Foto: Arhiva. Având în vedere discuțiile aparute în spațiul public referitoare la campania din audiovizual pentru referendumul național din 26 mai 2019, precum și dezbaterile din cadrul ședinței publice…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea de modificare a Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții prin care este permisa utilizarea unei construcții noi sau a intervențiilor la construcții existente numai dupa admiterea recepției la terminarea lucrarilor, potrivit mediafax.Citește…