Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a votat proiectul initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae privind statutul Bancii Nationale a Romaniei, care vizeaza limitarea rezervelor de aur ale tarii din strainatate.Legea a trecut cu 165 de voturi pentru. Camera Deputaților este for decizional. “Se pastreaza…

- Comisia de buget, finante a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil proiectul initiat de parlamentarii social-democrati Liviu Dragnea si Serban Nicolae privind statutul Bancii Nationale a României, care vizeaza limitarea rezervelor de aur ale tarii din strainatate."Se pastreaza…

- Comisia de buget, finante a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil proiectul initiat de parlamentarii social-democrati Liviu Dragnea si Serban Nicolae privind statutul Bancii Nationale a Romaniei, care vizeaza limitarea rezervelor de aur ale tarii din strainatate. "Se păstrează…

- Comisia de buget, finante a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil proiectul initiat de parlamentarii social-democrati Liviu Dragnea si Serban Nicolae privind statutul Bancii Nationale a Romaniei, care vizeaza limitarea rezervelor de aur ale tarii din strainatate. "Se păstrează…

- Comisia de buget, finante a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil proiectul initiat de parlamentarii social-democrati Liviu Dragnea si Serban Nicolae privind statutul Bancii Nationale a Romaniei, care vizeaza limitarea rezervelor de aur ale tarii din strainatate. "Se păstrează…

- "Se pastreaza intentia initiala si se simplifica dispozitiile in sensul in care, insusindu-ne o serie intreaga de observatii, propuneri facute si de Consiliul Legislativ si de Banca Nationala a Romaniei, am pastrat intentia initiala a proiectului aceea de a constitui rezerva de aur de catre BNR si…

- Proiectul va fi trimis la Camera Deputatilor, care este for decizional.Liderul PSD Liviu Dragnea si senatorul PSD Serban Nicolae au depus, la sfarsitul lunii februarie, la Senat, pentru dezbatere in regim de urgenta, proiectul de modificare a Legii privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,…

- Proiect de lege depus, miercuri, de liderul PSD Liviu Dragnea, la Senat, prevede ca depozitele de aur constituite de Banca Naționala a Romaniei in strainatate nu pot depași 5% din cantitatea totala de aur. Acesta a semnat propunerea legislativa alaturi de senatorul Serban Nicolae. Proiectul modifica…