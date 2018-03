Stiri pe aceeasi tema

- Pungile din plastic cu maner vor fi interzise in Romania. Parlamentul a dat votul final, miercuri, la Camera Deputaților, pe proiectul de lege al Guvernului care interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, incepand cu 1 iulie 2018, cat si la comercializare,…

- Statele membre trebuiau sa transpuna in legislatiile lor nationale normele UE privind calcularea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de carburanti pana la 21 aprilie 2017. Comisia a trimis deja acestor state membre o scrisoare de punere in intarziere in mai 2017. Daca…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege depus in Parlament de deputatul USR Matei Dobrovie , daca zgomotul din locuința depașește 30 de decibeli, in intervalul ora cuprins intre orele 23.00 si 7.00 dimineata si peste zi, de la 14.00 si 16.00, riști sa primeșți amenda de pana la 1.500 de lei. Cei…

- In perioada imediat urmatoare urmeaza sa fie verificate si celelalte fabrici. Ministerul Agriculturii mentioneaza ca Regulamentul (CE) nr. 1185/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307 si 1308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului, in ceea ce priveste notificarile…

- „Daca vrem mai mult, trebuie sa platim mai mult!” - spune Iohannis, la Bruxelles „Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca vrem sa rezolvam mai multe programe europene si tinand cont si de Brexit, unde sigur vom pierde ceva bani la buget, este clar ca se poate doar prin restructurare,…

- Inzestrarea Armatei cu sistemul de lansatoare de rachete HIMARS Camera Deputatilor a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege privind înzestrarea Armatei cu unul dintre cele mai avansate sisteme de lansatoare rachete din lume, HIMARS. Programul…

- Proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice a fost initiat de mai multi parlamentari PSD, ALDE si UDMR si a fost adoptat de Senat, miercuri. In acest caz, Camera Deputatilor este for decizional. „Scoaterea definitiva si ocuparea temporara…

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- Senatul, unda verde pentru sistemele de racheta HIMARS Senatul a adoptat luni proiectul pentru înzestrarea Armatei cu sisteme de lansatoare multiple de racheta, HIMARS. Este vorba de un program în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, care va fi desfasurat în…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala incepand cu 1 iulie 2018 , cat si la comercializare 1 ianuarie 2019 , informeaza Agerpres.ro. Proiectul de…

- Proiectul de lege are obiect de reglementare instituirea unor masuri de protectie a victimelor infractiunilor prin transpunerea unor dispozitii ale Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in unanimitate, un proiect de lege al Guvernului potrivit caruia toate sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor incepand cu 1 ianuarie 2019. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare…

- Premierul Viorica Dancila va fi audiata, marti, de CNCD dupa ce, la o emisiune TV, i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza. "Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declaratia doamnei Prim-ministru Dancila Viorica Vasilica,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere initiativelor legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția ca persoanele care au suferit condamnari penale definitive sa nu poata candida la alegerile parlamentare. Proiectul…

- Noile reguli privind deducerea dobanzilor cuprinse in ordonanta 79, cea care transpune Directiva anti-evaziune, vor avea un caracter mai putin restrictiv decat cele aplicate in 2017, sustine Alex Milcev, partener, liderul Departamentului de asistenta fiscala si juridica al EY Romania. Acesta a precizat…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Premierul Viorica Dancila critica felul in care s-a desfasurat dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, in care ministrul Tudorel Toader nu a fost lasat sa vorbeasca. Dancila spune ca va merge la Bruxelles si le va transmite acel repros si presedintilor Comisiei Europene…

- Ministerul Afacerilor Interne a supus miercuri dezbaterii publice proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania. Prin proiectul de act normativ se au in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- "In calitate de membru al Parlamentului Romaniei, va cer cu toata consideratia sa reactionati public fata de maniera grosolana in care europarlamentarii Monica Macovei si Sven Giegold au incalcat si nesocotit Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 (privind…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a adresat, in acest weekend, o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European, dupa ce europarlamentarii Monica Macovei și Sven Giegold au organizat o expoziție fotografica despre protestele din Romania, unde au afișat imagini prin care sunt incalcate prevederile Directivei…

- Miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, se va discuta despre situatia statului de drept in Romania, dezbatere la care au fost invitati si reprezentanti ai Consiliului si Comisiei Europene. Poate, dupa cum se aude, si in prezenta domnului Turorel Toader, ministrul Justitiei,…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Tot joi, Comisia…

- Astazi, Comisia pentru Afaceri Constituționale (AFCO) a Parlamentului European a votat pozitiv amendamentele eurodeputatei Claudia Țapardel la Raportul privind Compoziția PE dupa ieșirea Marii Britanii din UE, care vizau creșterea numarului de mandate alocate Romaniei in PE de la 32 la 33.Citeste…

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, nu sustine proiectul de modificare a ordinului privind programul…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei elaboreaza, in aceasta perioada, propunerea legislativa privind transpunerea Directivei, care va fi depusa la Senat. Procedura prevede ca senatorii sa depuna amendamente, apoi Comisia va elabora un Raport pe care il ca trimite Camerei, care este for decizional.…

- Toader, discutii cu Dragnea si Tariceanu privind transpunerea Directivei privind prezumtia de nevinovatie – surse Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand…

- Proiectul privind functionarea CSM a fost adoptat, joi, de plenul Senatului in calitate de for decizional. Proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala a fost adoptat cu 81 voturi ”pentru” (PSD, ALDE, UDMR)…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, in Comisia Iordache, ca ministerul sau a redactat proiectul de transpunere a Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces si ca proiectul a fost adoptat de Guvern, inainte de a fi trimis Legislativului…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Votul final, in Senat, pe cele trei proiecte mari ar urma sa fie dat saptamana aceasta. In…

- DIICOT si-a exprimat joi "surprinderea si ingrijorarea" cu privire la modificarile aduse Codurilor penale in Comisia speciala parlamentara, sustinand ca procesul de transpunere a Directivei UE este facut fara transparenta si fara consultarea unor experimentati practicieni ai dreptului din domeniul…

- In comunicatul DNA se precizeaza cu titlul prealabil ca Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovație și a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale ar fi deja transpusa…

- Dupa paravanul a ceea ce trebuia sa insemne o dezbatere coerenta, cu toti actorii la masa, Parlamentul, vrea sa legifereze eliminarea confidențialitații anchetelor penale, mai precis obligarea procurorilor la inștiințarea „clientelei” vizzate de dosare cu privire la interceptarile și alte masuri operative…

- Deputatul USR Stelian Ion, membru in Comisia speciala pentru legile Justitiei, a precizat, joi, referindu-se la amendamentele depuse la Codurile penale, ca PSD-ALDE intentioneaza sa reconfigureze unele infractiuni, scopul fiind acela de a „curata” Parlamentul de dosare. „Ceea ce este cuprins in aceste…

- "Am primit de la Camera Deputatilor proiectele dezbatute, votate si aprobate. (...) Am stabilit ca termen de depunere a amendamentelor luni, 18 decembrie, ora 09,00, si Comisia urmeaza sa isi depuna raportul pana in ziua de marti, 19 decembrie, la ora 09,00", a spus joi presedintele Senatului, Calin…

- Potrivit ordinii de zi a ședinței Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul justiției, in data de 14 decembrie 2017, au loc dezbateri privind propunerile de modificare și completare a dispozițiilor…

- -se actualizeaza- Iata comunicatul Direcției Naționale Anticorupție: "Potrivit ordinii de zi a ședinței Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul justiției, in data de 14 decembrie…

- Comisia de modificare a legilor justiției merge mai departe, iar in ședința de astazi se va lua in discuție implementarea Directivei UE 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovație.Citește și: LOVITURA…