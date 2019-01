Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a votat, joi, raportul referitor la inghetarea fondurilor europene in cazul tarilor membre care nu respecta statul de drept si, la cererea unuia dintre initiatori, a fost retrimis la comisia de specialitate pentru negocierile urmatoare. Votul privind protectia bugetului UE s-a dat…

- Proiectul de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia bugetului Uniunii in cazul unor deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept in tarile membre a fost adoptat joi in Parlamentul de la Strasbourg.

- Parlamentul European a votat, joi, raportul referitor la inghetarea fondurilor europene in cazul tarilor membre care nu respecta statul de drept si, la cererea unuia dintre initiatori, a fost retrimis la comisia de specialitate pentru negocierile urmatoare. Votul privind protectia bugetului…

- Parlamentul European a adoptat joi raportul privind Protectia bugetului UE in cazul unor deficiente generalizate in ceea ce priveste statul de drept cu 397 de voturi pentru, 158 de voturi impotriva si 69 abtineri. Raportul prevede ca, in cazul in care Comisia Europeana stabileste ca "deficientele…

- Proiectul de regulament privind protecția bugetului UE, prin care se limiteaza sau chiar ingheața finanțarea in cazul statelor membre in care exista deficiențe generalizate privind statul de drept, a fost votat astazi in Parlamentul European, anunța Antena3. Proiectul de regulament va merge la Consiliu,…

- Uniunea Europeana isi doreste, printr-un proiect de regulament privind protectia bugetului UE, sa limiteze sau chiar sa inghete finantarea in cazul tarilor membre in care exista deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept. In dezbaterea care a avut loc miercuri seara, la Strasbourg,…

- Uniunea Europeana isi doreste, printr-un proiect de regulament privind protectia bugetului UE, sa limiteze sau chiar sa inghete finantarea in cazul tarilor membre in care exista deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept. In dezbaterea care a avut loc miercuri seara, la Strasbourg,…

- Rezolutia privind statul de drept din Romania va fi supusa votului in plenul Parlamentului European, martea viitoare, au decis liderii forului european, reuniti la Bruxelles in sedinta Conferintei presedintilor. Tot marti va fi publicat si raportul MCV.