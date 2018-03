Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii 215/2001 a administratiei publice locale si a Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali, initiata de un grup de 46 de parlamentari PSD, a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor.„Consilierii care nu se prezinta la sedinta…

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, propunerea legislativa potrivit caruia consilierii care nu se prezinta la sedinta sau refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept.

- Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia sunt convocati joi, 22 martie, de la ora 13.00, in sedinta ordinara, cu 38 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, rectificare de buget, utilizarea sumelor din excedent bugetar, facilitati fiscale pentru persoane fizice, colaborari…

- In ședința plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, Senatul a adoptat proiectul de lege al Guvernului privind Statutul inspectorului de munca. Potrivit actului normativ adoptat de Senat, cu 89 de voturi ”pentru”, doua abțineri și 7 ”impotriva”, inspectorul de munca exercita prerogativele…

- Consilierii locali sunt convocati marti, 13 martie, ora 16.30, in sedinta extraordinara, avand pe ordinea de zi un singur poriect de hotarare. Este vorba despre rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Calarasi pe anul 2018.

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, initiativa legislativa a senatorul PMP Traian Basescu prin care se propune desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. "Am lansat aceasta initiativa legislativa…

- Reprezentanții PSD Maramureș s-au intalnit vineri, 2 martie 2018, in cadrul Conferinței Județene a partidului, pentru a stabili cei 78 de delegați care vor participa la Congresul PSD din 10 martie 2018, care va avea loc in București. Delegații au fost stabiliți din randul parlamentarilor, primarilor,…

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, le va preda in acest semestru un curs pe teme de securitate globala masteranzilor de la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), dupa ce Senatul a aprobat programa de...

- Consilierii judeteni din Buzau vor participa la o sedinta comuna cu omologii lor din consiliul raional Soroca, in contextul implinirii a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Alesii au votat deja un proiect de demarare a unei campanii de ajutorare a romanilor de peste Prut. Astfel, odata…

- Comisia de Munca a Camerei Deputatilor a adoptat marti, 27 februarie, raport favorabil pe proiectul de lege care face din Vinerea Mare sarbatoare legal, zi libera pentru toti angajatii din sistemul bugetar.Proiectul intra la votul final din plenul Camerei Deputatilor, camera decizionala, miercuri,…

- DISPOZITIE Nr. 266 din 26.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in sedinta extraordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) si

- O ședința de indata este programata astazi de la ora 14 la Primarie. Consilierii locali trebuie sa iși dea votul pentru inlocuirea din funcție a reprezentantului Primariei Buzau in Adunarea Generala a Acționarilor Companiei de Apa. Pana acum funcția a fost deținuta de Georgeta Cristea, iar astazi consilierii…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, astazi, 23 februarie 2018, ora 12.00, in sala ldquo;Remus…

- Greenpeace Romania atrage atenția societații civile și Parlamentului Romaniei asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, care vulnerabilizeaza cele mai valoroase paduri din Romania. In contextul in care suprafețele…

- Consilierii locali de la Petrila au incasat mai mulți bani decat ar fi trebuit. Raportul Curții de Conturi arata ca, in perioada octombrie 2014 – decembrie 2016, consilierii locali de la Petrila au incasat ilegal peste 44.000 de lei. Curtea de Conturi arata ca producerea “abaterii o constituie necunoașterea…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA.

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat tacit miercuri un proiect de lege potrivit caruia propunerile care urmeaza sa fie facute de grupurile parlamentare pentru Consiliile de Administratie de la SRR si SRTV cresc de la 8 la...

- Liberalii sigheteni, mai aproape de cetateni: Consilierii locali PNL vor avea audiente in fiecare zi de luni Liberalii sigheteni vin mai aproape de cetatenii municipiului. In cadrul celei mai recente sedinte a Organizatiei PNL Sighetu Marmatiei, care a avut loc miercuri, 14 februarie, a fost stabilit…

- Primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju, convoaca Consiliul Local Cumpana in sedinta ordinara, care va avea loc pe data de 16.02.2018, la ora 14.00, in sala de sedinte a Consiliului Local.Printre proiectele care vor fi supuse atentiei consilierilor locali se numara: bilantul contabil si contul de executie…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba…

- Joi, 15 februarie 2018, ora 10.00, consilierii locali numicipali sunt convocati in sedinta ordinara. Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul: 1.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului municipiului Buzau pe anul 2018; 2.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetelor institutiilor…

- Consilierii locali din Ocna Mureș au aprobat in ședința situația juridica a terenurilor aflate in imediata apropiere a campului de sonde din localitate, proprietate a unitații administrativ – teritoriale. De asemenea, s-a aprobat și inscrierea/notarea in cartile funciare corespunzatoare a sarcinii ”Imobil…

- Cetațenii straini care solicita drept de ședere in Romania vor trebui sa indeplineasca noi condiții, prima dintre acestea fiind cea de a nu reprezenta un pericol pentru sigurața naționala și de a nu fi savarșit infracțiuni pedepsite cu mai mult de 5 ani pe teritoriul țarii noastre. Ministerul Afacerilor…

- Deputații au adoptat, marți, ca for decizional, un proiect de modificare a OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și trecere pe drumurile naționale (rovinieta), care prevede ca sancțiunile aplicate pentru lipsa acesteia sa se prescrie dupa 4 luni de la data constatarii, nu dupa 6 luni,…

- Consilierii locali sunt convocati luni, 12 februarie, de la ora ora 16.30, in sedinta ordinara pentru a dezbate doua proiecte de hotarare, printre care si aprobarea bugetului pe anul 2018, precum si estimarile pentru perioada 2019-2-21.

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati joi, 8 februarie, in sedinta extraordinara, cu un singur proiect pe ordinea de zi: aprobarea retragerii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale, proiect initiat de primarul Mircea Hava.

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati joi, 8 februarie, de la ora 13.00, in sedinta extraordinara, cu un singur proiect pe ordinea de zi: aprobarea retragerii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale, proiect initiat de primarul Mircea Hava. Alba24 a anuntat inca de ieri ca politistii…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept Ziua Independentei nationale, pentru care termenul de dezbatere si vot s a implinit pe 20 decembrie 2017, informeaza Agerpres.ro. Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept "Ziua Independentei nationale", pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017.Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- O eventuala condiționare a finanțarii prin fonduri europene de statul de drept nu ar trebui sa preocupe țara noastra. Declarația aparține președintelui Klaus Iohannis, care in timpul vizitei de la Bruxelles a abordat inclusiv aceasta chestiune cu oficialii europeni.

- Consilierii locali din Botosani, oameni fara studii in literatura, vor sa se implice in acordarea unuia dintre cele mai importante premii pentru poezie din Romania. Acestia sunt suparati ca la decernarea premiului poetii nu poarta un anumit tip de tinuta, ii acuza ca folosesc substante halucinogene…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni maine dupa-amiaza, de la ora 16, intr-o ședința de indata. Pe ordinea de zi se afla trei proiecte de hotarare. Cele trei proiecte de hotarare aflate pe masa aleșilor locali sunt: Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de…

- Tensiuni in Consiliul Local Ploiesti! Totul a pornit in momentul in care aleșii locali au avut spre dezbatere un proiect de hotarare prin care Societatea de Gospodarire Urbana Ploiești sa poata apela la servicii juridice de consultanța și reprezentare in instanța, proiect care nu avea aviz de legalitate.…

- Cei 21 de alesi locali din Alba Iulia au primit, marti, in sedinta Consiliului Local tablete de ultima generatie pe care ar urma sa primeasca proiectele de hotarare. Decizia a fost aplicata anul trecut si de Consiliul Judetean Alba, insa a fost un esec deoarece doar doi consilieri folosesc tabletele…

- Primarul Municipiului Resita, Ioan Popa, a convocat consiliul local in sedinta ordinara a lunii ianuarie. Intalnirea are loc in ultima zi a lunii, pe ordinea de zi aflandu-se nu mai putin de 23 de puncte de discutie in urmatoarea ordine: Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului Local…

- Consilierii judeteni din Alba se reunesc din nou, in sedinta extraordinara, joi, 1 februarie, de la ora 11.00, pentru a vota 13 proiecte aflate pe ordinea de zi. Printre acestea, bugetul pe 2018, bani pentru primarii, cota de cofinanțare pentru reabilitarea Muzeului si Salii Unirii, colaborari cu diferite…

- Consilierii locali sunt convocati miercuri, 31 ianuarie, in sedinta ordinara, de la ora 16.30, avand pe ordinea de zi 17 proiecte de hotarire, printre care si darea si administarea catre Consiliul Judetean a stadionului Dunarea.

- Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Silviu Hurduzeu, a convocat joi o sedinta ordinara. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte de hotarare. Alesii judetului vor discuta urmatoarele puncte in sedinta care este programata sa inceapa de la ora 12: 1.Proiect de hotarare privind constituirea…

- Consilierii locali din Aiud se reunesc in prima sedinta ordinara din acest an, joi, 25 ianuarie, incepand cu ora 14.00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei. Pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte, initiate de primarul Iulia Adriana Oana Badea. Proiectul ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind…

- Ultima consultare a administrației locale pe marginea bugetului Sucevei pe 2018, care a avut loc joi dimineața, la care au fost convocați reprezentanții celor patru partide politice din componența Consiliului Local, s-a desfașurat in lipsa aleșilor locali PSD. Consilierii locali ai acestui ...

- Consilierii locali din Dej se intrunesc saptamana viitoare intr-o ședința ordinara pe luna ianuarie. Aceasta va avea loc marți, 23 ianuarie, cu incepere de la ora 15. Pe ordinea de zi se afla 13 proiecte de hotarare și soluționarea unor probleme ale administrației publice locale. Aleșii locali vor stabili,…

- Consilierii generali isi vor exprima miercuri acordul pentru majorarea de capital a Companiei Municipalie Dezvoltare Durabila prin alocarea unei cladiri si a unui teren in valoare de aproape 2,4 milioane de lei din Sectorul 2. De asemenea, terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera ar urma sa fie…

- V. S. Ședința extraordinara a Consiliului Local Ploiești, convocata pentru ieri, nu a mai avut loc, din cauza lipsei de cvorum, aleșii locali social-democrați, ai ALDE și ai PMP lipsind de la intrunirea programata pentru ora 12.30. Singurii reprezentanți ai primelor doua partide menționate prezenți…

- Sedinta de consiliu local din data de 9 ianuarie s-a remarcat prin atacurile din partea consilierilor PSD, PMP, PP-USL (Tot Vasile), care au refuzat sa voteze proiectul privind aprobarea si insusirea inventarului Domeniului Public, datorita mai multor erori pe care le-au considerat extrem de grave.…

- Consilierii municipali din Balți s-au intrunit in ședința pentru a decide daca va avea loc Referendum pentru dimiterea primarului de Balți, Renato Usatii. De asemenea, putem observa ca la ședința au venit mai mulți susțonatori al liderului Partidului Nostru.

- Consilierii locali se vor reuni astazi in sedinta extraordinara. Printre proiectele dezbatute se va numara si o rectificare bugetara. Una dintre alocarile suplimentare vizeaza asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea proiectului de reabilitare a caii de rulare pe traseul Iasi - Dancu. In acest…

- Catalanii ies din nou la vot, dar de aceasta data pentru alegerea parlamentului regional. In pole-position raman separatistii, condusi de Carles Puigdemont, cei care au organizat referendumul pentru independenta. Liderul separatist s-a refugiat la Bruxelles dupa haosul generat in octombrie, cand…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat miercuri un raport de admitere la initiativa legislativa a UDMR care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice, urmand ca tot miercuri actul normativ sa fie supus votului final al Camerei Deputatilor,…

- Consilierii locali sunt convocati joi, 21 decembrie, de la ora 16.30, in sedinta ordinara, avand pe ordinea de zi 13 proiecte de hotarare, printre care si aprobarea executiei bugetului propriu al municipiului Calarasi.