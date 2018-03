Este oficial! Profesorii primesc tichetele de vacanță în luna aprilie Angajații din invațamant vor primi voucherele de vacanța. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației Naționale, au fost purtate discuții privind acordarea voucherelor de vacanța, potrivit portalinvatamant.ro . Astfel, angajații din sistemul de invațamant vor primi, incepand cu luna aprilie, tichete valorice de 50 și 100 lei. Acestea vor fi achiziționate de conducerea unitaților de invațamant, impreuna cu sindicatele, fiind acordate proporțional cu… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

