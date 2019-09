Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care elimina obligativitatea aplicarii ștampilei de catre o parte din autoritați.„Persoanele juridice de drept public, nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte…

- Ziarul Unirea ANAF va șterge datoriile, pana la sfarșitul acestui an. Ordonanța Amnistiei se adreseaza și persoanelor fizice, nu doar celor juridice Persoanele fizice pot beneficia de ștergerea datoriei pana la sfarșitul acestui an. Ordonanța Amnistiei nu se adreseaza doar persoanelor juridice, ANAF…

- Autoritațile publice centrale și unitațile administrativ teritoriale vor putea cumpara acțiuni emise de operatorii economici aflați sub autoritatea acestora, arata un proiect de act normativ pus in dezbatere publica de Ministerul Economiei, potrivit Mediafax.Proiectul urmarește consolidarea…

- Noua criptomoneda Libra, promisa în 2020 de gigantul american Facebook, stârnește tot mai multe îngrijorari în rândul autoritaților internaționale de reglementare, scrie AFP."Cu cât investigam mai mult acest proiect, noi, comunitatea reglementatorilor,…

- Senatorii au adoptat miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, un proiect initiat de presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, care vizeaza obligativitatea autoritatilor administratiei publice de a achizitiona minimum 10% masini electrice sau hibride din totalul vehiculelor pe care le vor cumpara.…

- Proiectul initiat de Calin Popescu-Tariceanu, prin care autoritațile administrației publice vor avea obligativitatea de a achiziționa minimum 10% mașini electrice sau hibride din totalul vehiculelor pe care le vor cumpara a fost adoptat, miercuri, de Senat, in calitate de prima camera sesizata. Inițiativa…

- Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, prin care polițiștii obțin atribuții sporite in misiune, va fi supus, miercuri, de la 12:00, la vot final in Camera Deputaților, acesta obținand marți un raport pentru adoptare, scrie…

- Persoanele juridice acceptate in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla) si in Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic (Programul…